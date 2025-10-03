Tập đoàn Sam Group chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng bằng loạt dự án ‘ma’ tại Lâm Đồng

TPO - Công an TPHCM xác định Tập đoàn Sam Group đã vẽ ra loạt dự án "ma" tại Lâm Đồng để ký hợp đồng, thu hơn 16,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Ba lãnh đạo công ty gồm Trần Văn Quý, Lê Ngọc Thạch và Lê Văn Xá bị cáo buộc lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ra thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Sam Group, với tổng số tiền chiếm đoạt được xác định ban đầu hơn 16,3 tỷ đồng.

Dự án "ma" Tập đoàn Sam Group. Nguồn CA TPHCM

Kết quả điều tra cho thấy Sam Group không có bất kỳ hồ sơ pháp lý nào liên quan đất đai tại Lâm Đồng nhưng vẫn quảng bá, ký hợp đồng bán các dự án không có thật như: Khu biệt thự Sam World Đamb’ri (TP Bảo Lộc), Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Sam World Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm), tỉnh Lâm Đồng.

Ba lãnh đạo công ty đến nay được cơ quan điều tra xác định có hành vi lừa đảo gồm: Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT), Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc). Các đối tượng đã ký hợp đồng đặt cọc, thu tiền qua tài khoản công ty và cá nhân, sau đó rút toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích khác, không thực hiện chuyển nhượng như cam kết.

Công an TPHCM đề nghị những cá nhân là bị hại của Sam Group khẩn trương liên hệ trước ngày 8/10/2025 tại địa chỉ 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Số điện thoại: 069.318.7783 hoặc cán bộ thụ lý: 0903.852.528.