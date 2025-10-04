TP.HCM: Nhóm trộm chó bị bắt tại trận ở điểm tiêu thụ

Ngày 4/10, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm chó và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Trần Minh Trung (SN 2000, trú xã Hóc Môn, TPHCM) và Nguyễn Thành Vinh (SN 2002, quê Đồng Nai, tạm trú xã Hóc Môn) là hai nghi phạm chính. Cả hai nhiều lần bàn bạc, chuẩn bị công cụ để trộm chó trên địa bàn.
Rạng sáng ngày 2/10, Trung và Vinh dùng súng bắn điện tự chế cùng bình ắc quy liên tiếp thực hiện 4 vụ trộm chó tại phường Lái Thiêu và phường Thuận An (TPHCM).
Tang vật thu giữ gồm 4 con chó bị trộm (đã chết, nặng gần 70 kg), 6 con chó không rõ nguồn gốc, 1 súng bắn điện tự chế, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, băng keo, ba lô, bao tải và 1 xe máy dùng làm phương tiện gây án.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Minh Trung, Nguyễn Thành Vinh về hành vi “Trộm cắp tài sản”, và Trần Thị Vân về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan.
Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, vật nuôi, và kịp thời báo tin cho Công an địa phương khi phát hiện hành vi khả nghi để phối hợp xử lý.