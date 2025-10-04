Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TP.HCM: Nhóm trộm chó bị bắt tại trận ở điểm tiêu thụ

Nguyễn Dũng
TPO - Trung và Vinh đã dùng súng bắn điện tự chế cùng bình ắc quy liên tiếp thực hiện các vụ trộm chó. Sau khi gây án, đối tượng mang số chó trộm được đến bán cho Trần Thị Vân (trú phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) và bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang khi đang cân chó để giao dịch.

Ngày 4/10, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm chó và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Clip các đối tượng giao dịch cân chó bị bắt quả tang. Nguồn CA.TPHCM

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Trần Minh Trung (SN 2000, trú xã Hóc Môn, TPHCM) và Nguyễn Thành Vinh (SN 2002, quê Đồng Nai, tạm trú xã Hóc Môn) là hai nghi phạm chính. Cả hai nhiều lần bàn bạc, chuẩn bị công cụ để trộm chó trên địa bàn.

anh-2-nhom-doi-tuong-trom-cho.jpg
Ba đối tượng trong vụ án cùng tang vật. Nguồn CA.TPHCM

Rạng sáng ngày 2/10, Trung và Vinh dùng súng bắn điện tự chế cùng bình ắc quy liên tiếp thực hiện 4 vụ trộm chó tại phường Lái Thiêu và phường Thuận An (TPHCM).

Tang vật thu giữ gồm 4 con chó bị trộm (đã chết, nặng gần 70 kg), 6 con chó không rõ nguồn gốc, 1 súng bắn điện tự chế, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, băng keo, ba lô, bao tải và 1 xe máy dùng làm phương tiện gây án.

anh-3-nhom-doi-tuong-trom-cho-1889.jpg
Tang vật thu được từ vụ án. Nguồn CA.TPHCM

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Minh Trung, Nguyễn Thành Vinh về hành vi “Trộm cắp tài sản”, và Trần Thị Vân về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

anh-1-nhom-doi-tuong-trom-cho.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn CA.TPHCM

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan.
Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, vật nuôi, và kịp thời báo tin cho Công an địa phương khi phát hiện hành vi khả nghi để phối hợp xử lý.

