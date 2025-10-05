Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Trận bóng giao hữu quyên góp hơn 1,3 tỷ ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Nguyễn Dũng
TPO - Chiều 4/10, tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), diễn ra trận giao hữu bóng đá “Vì đồng bào miền Trung” giữa ba đội: Cán bộ, Công chức TP.HCM; Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM).

Sự kiện nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, gắn kết giữa các đơn vị, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái hướng về đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do bão số 10.

img-5590.jpg

Buổi lễ có sự tham dự của PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội, Nguyên Hiệu trưởng UFM; ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM; PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng UFM; cùng lãnh đạo các đơn vị, thầy cô, cựu sinh viên và đông đảo sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố.

Ba đội đã thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, đồng thời quyên góp tổng cộng 1 tỷ 334 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung (Đội Cán bộ, Công chức TP.HCM ủng hộ 100 triệu đồng; Đội Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ủng hộ 600 triệu đồng, đội UFM ủng hộ 300 triệu đồng cùng với 334,2 triệu đồng được quyên góp thêm ngay tại sân).

img-5592.jpg
img-5589.jpg
img-5588.jpg
Các vận động viên, sinh viên, doanh nghiệp... ủng hộ tại sân


Toàn bộ số tiền sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận và chuyển đến các địa phương bị ảnh hưởng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, bão số 10 năm 2025 đổ bộ vào khu vực miền Trung gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở nghiêm trọng.

Hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, ngập sâu; nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt...

Cả nước đang chung tay hỗ trợ khẩn cấp, giúp người dân miền Trung sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Nguyễn Dũng
#Bóng đá #Miền Trung #Bão số 10 #Thiên tai #Doanh nghiệp #Sinh viên #Giảng viên #Người lao động #Nhà giáo #Đại biểu Quốc hội

