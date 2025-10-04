Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chi tiết mức hỗ trợ đối với các trường hợp tử vong, bị thương, nhà sập do bão số 10

Trường Phong
TPO - Theo hướng dẫn của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, mức hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), tối thiểu 25.000.000 đồng/người.

Thay mặt Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Hướng dẫn số 16/HD-MTTW-BVĐTW về mức hỗ trợ một số nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện (quy định tại Điều 11, Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ), áp dụng đối với đợt hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra).

tienphong-210-ungho.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: PV.

Theo hướng dẫn, một số nội dung chi và mức hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích: mức hỗ trợ tối thiểu 25.000.000 đồng/người.

2. Hỗ trợ người bị thương nặng: mức hỗ trợ tối thiểu 5.000.000 đồng/người.

3. Hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn: mức hỗ trợ tối thiểu 50.000.000 đồng/hộ.

4. Hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng: mức hỗ trợ tối thiểu 25.000.000 đồng/hộ.

5. Hỗ trợ hộ gia đình phải di dời nhà khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt: mức hỗ trợ tối thiểu 30.000.000 đồng hộ.

6. Hỗ trợ tối đa 15 kg gạo/người/tháng và không quá 3 tháng cho đối tượng thiếu đói do ảnh hưởng của cơn bão.

7. Đối với việc hỗ trợ hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (sau đây gọi là hộ sản xuất) bị thiệt hại: Ban Vận động Cứu trợ phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp nghiên cứu mức hỗ trợ tại Điều 5, Nghị định số 9/2025/NĐ-CP để quyết định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài các mức hỗ trợ nêu trên, các nội dung chi còn lại quy định tại Điều 11 Nghị định số 93/2021/NĐ-CP do Ban Vận động Cứu trợ phối hợp với UBND cùng cấp thống nhất và báo cáo Thường trực tỉnh, thành ủy để thực hiện. Quá trình thực hiện phải thông báo để Hội đồng nhân dân cùng cấp biết để thực hiện chức năng giám sát.

Hướng dẫn cũng nhấn mạnh, việc tiếp nhận, phân bổ, hỗ trợ kinh phí đến các địa phương và các đối tượng hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch để người dân giám sát (công khai số liệu hỗ trợ từ cấp tỉnh đến cấp xã, từ cấp xã đến đối tượng thụ hưởng).

