Số người thương vong, mất tích do bão Bualoi tăng lên 235

TPO - Tính đến 8h30 sáng nay, số người chết do bão và các thiên tai sau bão Bualoi đã tăng lên 55 người, số người mất tích là 12 người, 168 người bị thương, thiệt hại vật chất hơn 16,6 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, số người bị chết và bị thương tiếp tục tăng lên dù bão đã đổ bộ được 6 ngày, chủ yếu do sạt lở đất.

Tính đến 8h30 sáng nay, số người chết là 55 người, tăng 4 người so với báo cáo ngày hôm qua. Sạt lở đất và lũ cuốn ở các tỉnh miền núi đã trở thành nguyên nhân gây thương vong lớn nhất.

Loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm và có tính bất ngờ này đã cướp đi sinh mạng của 27 người ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, trong đó Lào Cai có 7 trường hợp, Cao Bằng 6, Tuyên Quang 7, Sơn La 2, Lạng Sơn 2 và Thái Nguyên 3 người.

Số người bị thương đến sáng nay là 168 người, tăng 4 người so với ngày hôm qua. Ninh Bình vẫn là địa phương có số người thương vong lớn nhất, ngoài 9 thiệt mạng do lốc xoáy, địa phương này có 64 người bị thương, cũng do dông lốc.

Sạt lở đất, lũ cuốn trở thành nguyên nhân gây tử vong lớn nhất do bão. Ảnh: Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại xã Lũng Cú (Tuyên Quang).

Trong số 12 người mất tích có 8 người tại Quảng Trị, là nạn nhân của sự cố tàu bị trôi dạt vào đêm bão đổ bộ Bắc Quảng Trị (28/9). Lào Cai cũng còn 3 người bị lũ cuốn và sạt lở đất chưa tìm thấy, Tuyên Quang có 1 người mất tích do sạt lở đất.

Số lượng thương vong, mất tích tập trung chủ yếu ở miền Bắc cho thấy sự nguy hiểm của các loại hình thiên tai trong và sau bão, đặc biệt là sạt lở đất, lũ quét và lốc xoáy - những loại hình thiên tai chưa thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm xảy ra.

Thiệt hại về vật chất do bão Bualoi cũng rất nặng nề, ước tính đến sáng nay là trên 16,6 nghìn tỷ đồng.

Hà Tĩnh - địa phương tâm bão đổ bộ với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13-14 là nơi gánh chịu thiệt hại nặng nhất về vật chất, ước tính khoảng 6000 tỷ đồng.

Tuyên Quang - địa phương gánh chịu mưa lũ nặng nề sau bão thiệt hại khoảng 3000 tỷ đồng. Lào Cai – nơi cũng gánh chịu mưa lũ nghiêm trọng thiệt hơn trên 2.750 tỷ đồng. Nghệ An cũng là nơi tâm bão đi qua, chịu thiệt hại ước khoảng 2.136 tỷ đồng.

Các địa phương gánh chịu thiệt hại khác gồm Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 150 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Thái Nguyên 108 tỷ đồng, Hải Phòng 16 tỷ đồng, Ninh Bình 616 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng và Đà Nẵng 22 tỷ đồng.