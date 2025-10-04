Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bão số 11 gây mưa cho Hà Nội như nào?

Nguyễn Hoài
TPO - Mưa bắt đầu từ sáng sớm ngày 6/10, có thể kéo dài đến tối 7/10 với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm, khả năng gây ngập úng nhiều tuyến đường. Hà Nội cũng có thể có gió cấp 4-5, giật cấp 6.

Hồi 7 giờ sáng nay (4/10), tâm bão số 11 trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Những nhận định mới nhất cho thấy, bão sẽ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 khi tiến sát bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc trong đêm mai.

Khi vào vịnh Bắc Bộ, bão số 11 sẽ suy yếu nhanh do hướng di chuyển lệch bắc làm tâm bão ma sát mạnh với đất liền. Dự báo vùng đổ bộ của bão là khu vực biên giới Việt – Trung vào sáng sớm 6/10, cường độ khoảng cấp 8-9.

Dù không nằm trong vùng đổ bộ trực tiếp của bão nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu, Hà Nội cũng có mưa lớn. Dự báo mưa bắt đầu từ sáng sớm ngày 6/10, kéo dài đến khoảng tối 7/10.

mua-ngap-ha-noi.jpg
Hà Nội tiếp tục đón mưa lớn do bão số 11. Trong ảnh là tình trạng ngập lụt ở Hà Nội do bão Bualoi. Ảnh: Dương Triều.

Khu vực mưa lớn nhất là trung tâm thành phố, các xã/phường phía tây và phía bắc với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực phía nam thành phố có mưa từ 80-150mm, có nơi trên 200mm. Cũng từ sáng sớm 6/10, Hà Nội có gió mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong thời gian ngắn, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ quá tải hạ tầng thoát nước, gây ngập úng ở các tuyến phố.

Trước đó, trong ngày 29-30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), Hà Nội đã hứng chịu một trận mưa kỷ lục, bao trùm toàn thành phố. Lượng mưa phổ biến trong 24h, tính từ 7h sáng 30/9-7h sáng 1/10 phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm.

Do mưa cường suất lớn, Hà Nội xảy ra ngập sâu trên nhiều tuyến phố, làm tê liệt hệ thống giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc và học tập của người dân.

Nguyễn Hoài
