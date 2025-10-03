Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Nữ công nhân nguy kịch vì nghi nhiễm xoắn khuẩn Leptospira sau mưa lũ

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một nữ công nhân 46 tuổi ở Hải Phòng trong tình trạng sốt cao, tụt huyết áp, nhanh chóng rơi vào sốc và suy đa tạng. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do xoắn khuẩn Leptospira – loại vi khuẩn có nguy cơ lây lan mạnh trong mùa mưa ngập.

Chị K. là công nhân tại một xưởng sản xuất da giày tư nhân, thường xuyên bị ho, khó thở khi thời tiết thay đổi. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, phải dùng thuốc hằng ngày, không mắc bệnh gan mật và không sử dụng thuốc nam hay thuốc bắc.

Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, chị xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, vàng mắt, vàng da tăng dần kèm tiêu chảy nhiều lần. Gia đình đã đưa chị đến bệnh viện tuyến dưới, được chẩn đoán sỏi túi mật và điều trị 1 ngày, sau đó xin ra viện. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, chị sốt cao tới 40 độ C, cơ thể suy kiệt, buộc phải chuyển gấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

xoan.jpg
Bệnh nhân phải lọc máu liên tục.

Tại đây, bệnh nhân nhập khoa Viêm gan với chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết, huyết áp tụt xuống còn 80/50 mmHg và lập tức được chuyển sang Trung tâm Hồi sức tích cực. ThS, bác sĩ Trần Văn Quý, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết: “Khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở được nhưng phổi có ran ẩm ở hai đáy. Huyết áp vẫn thấp 90/60 mmHg, sốt 39 độ C, chưa phù và chưa phải dùng thuốc vận mạch. Tuy nhiên, ngay sau đó bệnh nhân xuất hiện rối loạn chuyển hóa, nhanh chóng rơi vào sốc, suy đa tạng cấp”.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao tới 1.068 U/L, bilirubin 605 µmol/L, chỉ số nhiễm trùng >100. Các bác sĩ đã phải tiến hành điều trị tích cực, bao gồm an thần, đặt nội khí quản, lọc máu liên tục và dùng kháng sinh bao phủ. Trường hợp này được nghi ngờ nhiễm trùng đường mật và đặc biệt là nhiễm xoắn khuẩn Leptospira (còn gọi là xoắn khuẩn vàng da), với tiên lượng rất nặng.

Bác sĩ Quý nhấn mạnh, bệnh xoắn khuẩn vàng da là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn hình xoắn gây ra ở người và động vật. Ở người, bệnh có thể gây nhiều triệu chứng nguy hiểm, nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng đe dọa tính mạng. “Những ca bệnh Leptospira thường chuyển biến nặng rất nhanh, thời gian điều trị trung bình từ 10 đến 14 ngày đối với bệnh nhân đáp ứng tốt thuốc”, bác sĩ Quý nói.

xoan-1.jpg
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng.

Trong bối cảnh mùa mưa bão khiến nhiều khu vực ngập lụt, bác sĩ cảnh báo nguy cơ Leptospira tồn tại và lây lan mạnh hơn. Người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước ngập, ao tù, kênh rạch; nếu buộc phải xuống nước nên mặc đồ bảo hộ, đi ủng cao su, găng tay. Các vết trầy xước trên da phải được che chắn kĩ và vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi ra khỏi vùng ngập. Nguồn nước sinh hoạt cần được đảm bảo an toàn, không dùng nước ô nhiễm cho ăn uống, phải đun sôi hoặc khử trùng bằng Cloramin B trước khi sử dụng. Sau khi dọn dẹp, tiếp xúc với môi trường ngập lụt, người dân nên rửa tay bằng xà phòng, tắm gội sạch sẽ và đặc biệt chú ý kiểm soát chuột – nguồn chứa mầm bệnh chính. “Khi có các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau mỏi cơ, vàng mắt, vàng da, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”, bác sĩ Quý khuyến cáo.

Hà Minh
#bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương #nhiễm trùng xoắn khuẩn Leptospira #bệnh truyền nhiễm mùa mưa #bệnh sốt xuất huyết #bệnh viêm gan cấp #dịch bệnh nguy hiểm #biến chứng suy đa tạng #biện pháp phòng tránh Leptospira #dấu hiệu nhiễm trùng xoắn khuẩn #nguy cơ lây lan bệnh trong mùa mưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục