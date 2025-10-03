Nữ công nhân nguy kịch vì nghi nhiễm xoắn khuẩn Leptospira sau mưa lũ

TPO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một nữ công nhân 46 tuổi ở Hải Phòng trong tình trạng sốt cao, tụt huyết áp, nhanh chóng rơi vào sốc và suy đa tạng. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do xoắn khuẩn Leptospira – loại vi khuẩn có nguy cơ lây lan mạnh trong mùa mưa ngập.

Chị K. là công nhân tại một xưởng sản xuất da giày tư nhân, thường xuyên bị ho, khó thở khi thời tiết thay đổi. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, phải dùng thuốc hằng ngày, không mắc bệnh gan mật và không sử dụng thuốc nam hay thuốc bắc.

Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, chị xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, vàng mắt, vàng da tăng dần kèm tiêu chảy nhiều lần. Gia đình đã đưa chị đến bệnh viện tuyến dưới, được chẩn đoán sỏi túi mật và điều trị 1 ngày, sau đó xin ra viện. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, chị sốt cao tới 40 độ C, cơ thể suy kiệt, buộc phải chuyển gấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân phải lọc máu liên tục.

Tại đây, bệnh nhân nhập khoa Viêm gan với chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết, huyết áp tụt xuống còn 80/50 mmHg và lập tức được chuyển sang Trung tâm Hồi sức tích cực. ThS, bác sĩ Trần Văn Quý, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết: “Khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở được nhưng phổi có ran ẩm ở hai đáy. Huyết áp vẫn thấp 90/60 mmHg, sốt 39 độ C, chưa phù và chưa phải dùng thuốc vận mạch. Tuy nhiên, ngay sau đó bệnh nhân xuất hiện rối loạn chuyển hóa, nhanh chóng rơi vào sốc, suy đa tạng cấp”.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao tới 1.068 U/L, bilirubin 605 µmol/L, chỉ số nhiễm trùng >100. Các bác sĩ đã phải tiến hành điều trị tích cực, bao gồm an thần, đặt nội khí quản, lọc máu liên tục và dùng kháng sinh bao phủ. Trường hợp này được nghi ngờ nhiễm trùng đường mật và đặc biệt là nhiễm xoắn khuẩn Leptospira (còn gọi là xoắn khuẩn vàng da), với tiên lượng rất nặng.

Bác sĩ Quý nhấn mạnh, bệnh xoắn khuẩn vàng da là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn hình xoắn gây ra ở người và động vật. Ở người, bệnh có thể gây nhiều triệu chứng nguy hiểm, nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng đe dọa tính mạng. “Những ca bệnh Leptospira thường chuyển biến nặng rất nhanh, thời gian điều trị trung bình từ 10 đến 14 ngày đối với bệnh nhân đáp ứng tốt thuốc”, bác sĩ Quý nói.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng.

Trong bối cảnh mùa mưa bão khiến nhiều khu vực ngập lụt, bác sĩ cảnh báo nguy cơ Leptospira tồn tại và lây lan mạnh hơn. Người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước ngập, ao tù, kênh rạch; nếu buộc phải xuống nước nên mặc đồ bảo hộ, đi ủng cao su, găng tay. Các vết trầy xước trên da phải được che chắn kĩ và vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi ra khỏi vùng ngập. Nguồn nước sinh hoạt cần được đảm bảo an toàn, không dùng nước ô nhiễm cho ăn uống, phải đun sôi hoặc khử trùng bằng Cloramin B trước khi sử dụng. Sau khi dọn dẹp, tiếp xúc với môi trường ngập lụt, người dân nên rửa tay bằng xà phòng, tắm gội sạch sẽ và đặc biệt chú ý kiểm soát chuột – nguồn chứa mầm bệnh chính. “Khi có các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau mỏi cơ, vàng mắt, vàng da, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”, bác sĩ Quý khuyến cáo.