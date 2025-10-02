Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bộ Y tế siết quản lí phòng khám tư, cơ sở thẩm mĩ

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước tình trạng vi phạm trong khám chữa bệnh, đặc biệt tại các phòng khám tư nhân và cơ sở thẩm mĩ gây bức xúc dư luận, Bộ Y tế yêu cầu công khai danh sách cơ sở được cấp phép hoạt động, giá dịch vụ, đồng thời tăng cường thanh tra, xử lí nghiêm nhằm bảo đảm an toàn, quyền lợi cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã kí công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lí, nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Theo Bộ Y tế, những năm qua, hệ thống khám chữa bệnh cả công lập và ngoài công lập đã có nhiều bước phát triển, được đầu tư hiện đại hơn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của nhân dân. Tuy nhiên, gần đây một số vụ việc vi phạm quy định trong hoạt động khám chữa bệnh đã xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, đồng thời làm giảm uy tín của ngành y tế.

img-7832.png
Nha khoa Quốc tế Sài Gòn Smile Dental (Lâm Đồng) vừa bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Nổi cộm là tình trạng phòng khám tư nhân hoạt động trái phép, không đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực hoặc thuê người khác đứng tên giấy phép. Điển hình, cơ sở Nha khoa Quốc tế Sài Gòn Smile Dental (Lâm Đồng) vừa bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động 18 tháng vì hoạt động không phép.

Ngoài ra, nhiều cơ sở thẩm mĩ, dịch vụ làm đẹp bị phát hiện cung cấp dịch vụ vượt phạm vi cho phép; quảng cáo sai sự thật; lợi dụng danh nghĩa chuyên gia nước ngoài không rõ lai lịch để hành nghề; thực hiện thủ thuật xâm lấn trái quy định; kê chi phí không minh bạch, thu tiền sai quy định, thậm chí có hành vi lừa dối người bệnh.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm quy định pháp luật, quy chế chuyên môn và quy trình kĩ thuật. Đồng thời, phải công khai danh sách cơ sở được cấp phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, danh sách nhân sự hành nghề, giá dịch vụ để người dân nắm rõ, lựa chọn và phản ánh nếu phát hiện sai phạm.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo tăng cường giám sát cơ sở đủ điều kiện hướng dẫn thực hành, siết chặt quy trình cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hành nghề theo luật định. Các kênh tiếp nhận phản ánh như đường dây nóng, mạng xã hội, hệ thống trực tuyến phải được duy trì hiệu quả để người dân phản ánh kịp thời.

Song song đó, Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng thực thi pháp luật tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên. Những cơ sở vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm, áp dụng cả các biện pháp bổ sung như thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động. Danh sách vi phạm sẽ được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để xã hội cùng giám sát.

Đối với các bệnh viện, viện trực thuộc, Bộ trưởng yêu cầu tăng cường giáo dục y đức, pháp luật, tuân thủ nghiêm quy chế chuyên môn và nội bộ. Các cơ sở được giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hành phải giám sát chặt chẽ quá trình đào tạo, bảo đảm minh bạch trong việc cấp giấy xác nhận hoàn thành thực hành.

Hà Minh
#quản lý khám chữa bệnh #cơ sở y tế công lập và tư nhân #quy định pháp luật y tế #kiểm tra #thanh tra y tế #công khai danh sách cơ sở khám chữa bệnh #giá dịch vụ y tế #vi phạm hành chính y tế #tăng cường giám sát y tế #quy trình cấp phép hoạt động y tế #đào tạo và y đức trong y tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục