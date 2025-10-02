Bộ Y tế siết quản lí phòng khám tư, cơ sở thẩm mĩ

TPO - Trước tình trạng vi phạm trong khám chữa bệnh, đặc biệt tại các phòng khám tư nhân và cơ sở thẩm mĩ gây bức xúc dư luận, Bộ Y tế yêu cầu công khai danh sách cơ sở được cấp phép hoạt động, giá dịch vụ, đồng thời tăng cường thanh tra, xử lí nghiêm nhằm bảo đảm an toàn, quyền lợi cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã kí công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lí, nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Theo Bộ Y tế, những năm qua, hệ thống khám chữa bệnh cả công lập và ngoài công lập đã có nhiều bước phát triển, được đầu tư hiện đại hơn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của nhân dân. Tuy nhiên, gần đây một số vụ việc vi phạm quy định trong hoạt động khám chữa bệnh đã xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, đồng thời làm giảm uy tín của ngành y tế.

Nha khoa Quốc tế Sài Gòn Smile Dental (Lâm Đồng) vừa bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Nổi cộm là tình trạng phòng khám tư nhân hoạt động trái phép, không đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực hoặc thuê người khác đứng tên giấy phép. Điển hình, cơ sở Nha khoa Quốc tế Sài Gòn Smile Dental (Lâm Đồng) vừa bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động 18 tháng vì hoạt động không phép.

Ngoài ra, nhiều cơ sở thẩm mĩ, dịch vụ làm đẹp bị phát hiện cung cấp dịch vụ vượt phạm vi cho phép; quảng cáo sai sự thật; lợi dụng danh nghĩa chuyên gia nước ngoài không rõ lai lịch để hành nghề; thực hiện thủ thuật xâm lấn trái quy định; kê chi phí không minh bạch, thu tiền sai quy định, thậm chí có hành vi lừa dối người bệnh.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm quy định pháp luật, quy chế chuyên môn và quy trình kĩ thuật. Đồng thời, phải công khai danh sách cơ sở được cấp phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, danh sách nhân sự hành nghề, giá dịch vụ để người dân nắm rõ, lựa chọn và phản ánh nếu phát hiện sai phạm.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo tăng cường giám sát cơ sở đủ điều kiện hướng dẫn thực hành, siết chặt quy trình cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hành nghề theo luật định. Các kênh tiếp nhận phản ánh như đường dây nóng, mạng xã hội, hệ thống trực tuyến phải được duy trì hiệu quả để người dân phản ánh kịp thời.

Song song đó, Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng thực thi pháp luật tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên. Những cơ sở vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm, áp dụng cả các biện pháp bổ sung như thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động. Danh sách vi phạm sẽ được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để xã hội cùng giám sát.

Đối với các bệnh viện, viện trực thuộc, Bộ trưởng yêu cầu tăng cường giáo dục y đức, pháp luật, tuân thủ nghiêm quy chế chuyên môn và nội bộ. Các cơ sở được giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hành phải giám sát chặt chẽ quá trình đào tạo, bảo đảm minh bạch trong việc cấp giấy xác nhận hoàn thành thực hành.