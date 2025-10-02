Bé trai tím tái sau khi ăn phô mai, nhập viện phát hiện bệnh nguy hiểm

TPO - Một bé trai 6 tuổi ở Huế được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai. Qua thăm khám, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bé mắc dị dạng mạch máu phổi hiếm gặp, có thể gây tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Chiều 1/10, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhi mắc dị dạng động - tĩnh mạch phổi (AVM) hiếm gặp, có nguy cơ đe dọa tính mạng, sau khi bé ăn phô mai và xuất hiện tình trạng tím tái, lịm người. Bệnh nhi tên là H.M.Q. (6 tuổi, trú tại TP Huế).

Sức khỏe bé trai mắc bệnh hiếm﻿ nguy hiểm tính mạng hồi phục tốt, sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai. Bé H.M.Q. được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán mắc dị dạng động - tĩnh mạch phổi tại thùy dưới phổi phải, đường kính 6,5 mm, dài 20 mm, gây viêm phổi và thiếu oxy máu (SpO2 chỉ đạt 82%).

Sau khi điều trị ổn định viêm phổi, ê kíp liên chuyên khoa của bệnh viện đã tiến hành can thiệp bít lỗ dò bằng coil và vật liệu Onyx qua đường tĩnh mạch đùi. Kết quả cho thấy, lỗ dò được bít hoàn toàn, độ bão hòa oxy máu tăng lên 96%, sức khỏe bệnh nhi ổn định. Ba ngày sau thủ thuật, bé tỉnh táo, không còn khó thở, ăn uống và vận động bình thường, chuẩn bị xuất viện.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, dị dạng động - tĩnh mạch phổi là bệnh lý hiếm gặp, có thể gây đột quỵ, áp xe não, xuất huyết phổi, suy tim hoặc tử vong nếu không phát hiện và xử lý kịp thời. Phương pháp can thiệp bít lỗ dò qua da hiện là lựa chọn tối ưu, nhờ xâm lấn tối thiểu, an toàn và phục hồi nhanh.

Điều đáng nói, trường hợp bệnh nhi H.M.Q. khá đặc biệt do gia đình sống ở vùng sâu, vùng xa; chỉ khi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ngất, bệnh nhi mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu, qua đó phát hiện mắc bệnh hiếm nguy hiểm đến tính mạng.

TS.BS Nguyễn Thanh Xuân cho biết, hiện nay phương pháp can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi qua da là lựa chọn đầu tiên và tối ưu cho bệnh nhân mắc dị dạng động - tĩnh mạch phổi, nhờ kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, ít gây tổn thương, thời gian hồi phục nhanh và giảm thiểu rủi ro so với phẫu thuật mở.