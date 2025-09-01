Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Căn bệnh hiếm gặp khiến bệnh nhân nhìn thấy mặt người như rồng

Hà Thu

TPO - Người phụ nữ 52 tuổi ở The Hague, Hà Lan đã đến một phòng khám tâm thần ngoại trú và nói với các bác sĩ rằng khi nhìn vào khuôn mặt của mọi người, bà thấy họ biến thành khuôn mặt rồng.

Bà cũng thấy những khuôn mặt giống rồng xuất hiện trước mặt mình một cách tự nhiên, ngay cả khi không có ai ở đó. Đây là bệnh cực kỳ hiếm gặp, chỉ có 81 trường hợp được mô tả trong tài liệu y khoa trong 100 năm qua.

Bệnh nhân kể lại rằng khuôn mặt người ban đầu có vẻ bình thường "biến thành màu đen, tai dài nhọn và mõm nhô ra, da giống bò sát và đôi mắt to màu vàng, xanh lá cây, xanh lam hoặc đỏ", các bác sĩ viết trong báo cáo về trường hợp này. Bà nói thêm rằng đã trải qua những ảo giác này từ khi còn nhỏ.

3.jpg
Một người phụ nữ đã trải qua ảo giác mà nhìn thấy mọi người dường như có mõm giống rồng và đôi mắt vàng sáng. (Ảnh: MediaProduction)

Tổn thương não có liên quan đến suy giảm nhận thức

Các bác sĩ tại phòng khám đã tiến hành xét nghiệm máu, sử dụng kỹ thuật quét não gọi là điện não đồ (EEG) và thực hiện kiểm tra thần kinh. Tất cả kết quả đều bình thường. Tuy nhiên, kết quả chụp MRI não của bệnh nhân cho thấy một số tổn thương gần nhân thấu kính. Tổn thương vùng não này có liên quan đến các suy giảm nhận thức, chẳng hạn như các vấn đề về sự chú ý và trí nhớ, đặc biệt liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt.

Những tổn thương này, xuất hiện ở hệ thống dây thần kinh cách điện của não, được gọi là chất trắng, có thể do vỡ các mạch máu nhỏ trong não. Tuy nhiên, theo báo cáo, tổn thương này không phải mới xảy ra gần đây.

Mặc dù điện não đồ không phát hiện bất thường nào, các bác sĩ nghi ngờ ảo giác thị giác của bệnh nhân là do hoạt động điện bất thường ở các vùng não xử lý màu sắc và khuôn mặt, cụ thể là vỏ não chẩm bụng. Vùng này, nằm ở phía sau não, tham gia vào việc điều hòa nhận dạng vật thể. Các bác sĩ đưa ra giả thuyết rằng các tổn thương được phát hiện trên phim chụp MRI có thể đã kích hoạt hoạt động điện này và chúng có thể đã tồn tại từ khi sinh ra, có thể do thiếu oxy tạm thời ngay trước hoặc sau khi sinh.

Các bác sĩ xác định người phụ nữ mắc một dạng hội chứng biến dạng khuôn mặt (PMO). Tình trạng hiếm gặp này ảnh hưởng đến cách một người nhìn nhận khuôn mặt, khiến các đặc điểm trên khuôn mặt trông méo mó đáng kể. Các đặc điểm có thể trông to hơn hoặc nhỏ hơn; chúng có thể chảy xệ, kéo giãn sang hai bên hoặc lệch khỏi vị trí.

Tình trạng này liên quan đến những thay đổi trong cấu trúc não và các rối loạn ảnh hưởng đến chức năng não, chẳng hạn như động kinh, đau nửa đầu và đột quỵ.

Các bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân dùng axit valproic hàng ngày, một loại thuốc chống co giật giúp ngăn ngừa co giật, đồng thời làm giảm chứng đau nửa đầu và các triệu chứng của rối loạn lưỡng cực. Phương pháp điều trị này đã kiểm soát được ảo giác thị giác của người phụ nữ.

Tuy nhiên, sau đó bà bắt đầu gặp ảo giác về tiếng đập trong khi ngủ. Các bác sĩ đã chuyển bà sang chế độ điều trị hàng ngày bằng rivastigmine, một loại thuốc thường được sử dụng để điều trị các triệu chứng sa sút trí tuệ do bệnh Alzheimer hoặc bệnh Parkinson gây ra. Thuốc này giúp giảm tần suất ảo giác thính giác và giảm các triệu chứng thị giác xuống mức có thể kiểm soát được.

Sau ba năm điều trị, người phụ nữ cho biết tình hình công việc của bà đã ổn định và các mối quan hệ xã hội được cải thiện.

Hà Thu
Live Science
