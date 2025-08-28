Bệnh viện tuyến cuối miền Tây chạy hệ thống xét nghiệm tự động mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 27/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chính thức đưa vào hoạt động hệ thống tự động hóa xét nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, rút ngắn thời gian trả kết quả của người bệnh và tăng công suất xét nghiệm của bệnh viện.

Hệ thống tự động hóa xét nghiệm được thiết kế hiện đại, khả năng xét nghiệm quy mô lớn, cho phép tích hợp và kết nối đa dạng các máy phân tích. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý, phân tích đến trả kết quả được khép kín và kiểm soát chất lượng hoàn toàn tự động. Đặc biệt, hệ thống có khả năng kiểm tra sớm và toàn diện chất lượng mẫu, linh hoạt trong xử lý và lưu trữ mẫu. Điều này giúp tối ưu hóa cả tốc độ và độ chính xác của xét nghiệm, kể cả khi có lượng mẫu lớn.

z6950351847511-f1e4958f238d4f72eb2d60e2e5d57503.jpg
Bác sĩ vận hành máy xét nghiệm tự động mới.

Hiện, hệ thống tự động hóa xét nghiệm được xem là giải pháp tiên phong trong việc kết nối chẩn đoán sinh học phân tử, phân tích nước tiểu và các danh mục xét nghiệm hoàn chỉnh. Hệ thống có thể dễ dàng kết nối đa nhiệm với nhiều thiết bị phân tích khác nhau, đồng thời tích hợp khâu hậu phân tích, xét nghiệm bổ sung và lưu trữ mẫu theo quy trình của phòng xét nghiệm. Nhờ vậy, các phòng xét nghiệm có thể ước lượng chính xác thời gian trả kết quả ngay cả trong điều kiện lưu lượng mẫu tăng cao.

BS.CKI Nguyễn Thị Diệu Hiền – Phó Trưởng khoa Xét nghiệm bệnh viện cho biết, hiện mỗi ngày khoa tiếp nhận 9.000 – 10.000 lượt xét nghiệm các loại, như: Sinh hóa, miễn dịch, sinh học phân tử, ký sinh trùng, vi sinh... Do đó, với máy xét nghiệm tự động mới có công suất lớn, thời gian nhanh sẽ giảm tải cho nhân viên y tế, cung cấp nhanh kết quả cho khám, chữa bệnh.

Theo BS.Hiền, với công nghệ mới, thời gian trả kết quả xét nghiệm sẽ được rút ngắn đáng kể, độ tin cậy cao, góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Hiện, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận từ 2.000 - 2.500 lượt người đến khám và điều trị ngoại trú, và từ 1.500 - 1.700 lượt bệnh nhân nội trú mỗi ngày.

Hòa Hội
