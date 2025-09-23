Phát hiện căn bệnh hiếm gặp dễ nhầm với ung thư ở phụ nữ mang thai

TPO - Một thai phụ tại TP.HCM vừa được chẩn đoán mắc lao tuyến vú – căn bệnh hiếm gặp nhưng dễ nhầm lẫn với ung thư. Bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ cần cảnh giác với những dấu hiệu bất thường, đi kiểm tra, điều trị sớm để tránh nguy hiểm đến sức khỏe.

Biểu hiện bệnh tương tự mắc ung thư

Ngày 23/9, BS-CKII Trần Đình Thanh – Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn – cho biết, cơ sở này vừa tiếp nhận và tìm ra căn bệnh hiếm gặp cho thai phụ. Bệnh nhân là chị M.T.N. (36 tuổi, ngụ tại TP.HCM) nhập viện trong tình trạng sưng đau vú bên trái kéo dài, kèm sốt nhẹ về chiều và nổi hạch nách. Trước đó, chị đã đi khám ở nhiều nơi, được chẩn đoán viêm tuyến vú, điều trị bằng kháng sinh và chọc hút mủ nhiều lần. Kết quả sinh thiết cho thấy viêm áp xe vú thông thường nhưng điều trị không cải thiện.

Thời điểm đến bệnh viện thăm khám, nữ bệnh nhân đang mang thai được 11 tuần. Theo bệnh sử, trước đó người bệnh được bác sĩ nghi ngờ bị ung thư vú vì các dấu hiệu bệnh khá tương đồng với triệu chứng ở bệnh nhân mắc ung thư. Nỗi lo lắng mắc phải căn bệnh ác tính chẳng những đe dọa sức khỏe, tinh thần của mẹ con thai phụ mà còn trở thành nỗi ám ảnh với cả gia đình.

BS Trần Đình Thanh cho biết, sau khi thăm khám, bệnh nhân đã được siêu âm định vị tổn thương và sinh thiết mô vú. Giải phẫu bệnh cho thấy mô vú có tổn thương hoại tử dạng bã đậu và tế bào đặc trưng của lao. Xét nghiệm gen xác nhận sự hiện diện của vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis). Kết quả cho thấy đây không phải ung thư, mà là viêm lao tuyến vú – một thể lao ngoài phổi hiếm gặp, rất khó phát hiện khi bệnh nhân đang mang thai.

Các bác sĩ đã lấy mẫu bệnh phẩm thực hiện sinh thiết cho người bệnh (ảnh minh họa)

“Những ca viêm vú không đáp ứng điều trị thông thường, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, cần được nghĩ đến nguyên nhân hiếm như lao tuyến vú. Chẩn đoán chính xác sẽ giúp loại trừ ung thư và đưa ra phương án điều trị kịp thời cho người bệnh" - BS Thanh nói.

Chẩn đoán, điều trị sớm giảm rủi ro cho cả mẹ và bé

Ngay sau chẩn đoán, chị N. được áp dụng phác đồ 4 thuốc chống lao của chương trình quốc gia, liều lượng được điều chỉnh cho phụ nữ mang thai. Song song, thai nhi được theo dõi định kỳ mỗi 2 tuần.

Sau khi điều trị theo liệu trình, sức khỏe chị N. cải thiện rõ rệt, vú không còn sưng đau, không tiết dịch, hết sốt, ăn ngủ tốt và tinh thần ổn định. Thai nhi phát triển bình thường, không bị ảnh hưởng bởi thuốc. Theo phác đồ, bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị đủ 6 tháng và sẽ được theo dõi sát sau sinh để phát hiện sớm nguy cơ tái phát.

Nhờ được chẩn đoán, điều trị đúng bệnh, sức khỏe của mẹ con thai phụ đã bình phục tốt

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ, tuyệt đối không nên chủ quan khi vú sưng đau kéo dài, đặc biệt trong thời gian mang thai hoặc cho con bú. Nếu đã điều trị kháng sinh nhiều lần không khỏi, cần đến cơ sở chuyên khoa để được sinh thiết và chẩn đoán chính xác.

Theo các bác sĩ, lao tuyến vú là bệnh lý hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,1–0,5% tổng số ca lao. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt khi đang mang thai hoặc cho con bú. Vi khuẩn lao có thể lan tới tuyến vú qua đường máu, bạch huyết hoặc từ ổ lao lân cận như xương, da, thành ngực.

Do triệu chứng giống viêm vú hoặc áp xe thông thường (sưng, đỏ, đau, nổi hạch), nhiều trường hợp bị chẩn đoán sai, dẫn đến điều trị kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ và khả năng nuôi con sau này. Trường hợp của chị N. là một trong số rất ít ca lao tuyến vú được phát hiện chính xác trong thai kỳ tại Việt Nam, góp phần bổ sung thêm dữ liệu thực tiễn cho ngành ung bướu và sản khoa.