Nam thanh niên mê tập gym nhưng gầy trơ xương vì bệnh hiếm gặp

TPO - Dù duy trì chế độ ba bữa ăn mỗi ngày và tập gym đều đặn, một thanh niên 27 tuổi ở TP.HCM vẫn gầy trơ xương. Nhập viện với cân nặng 38kg, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng hiếm gặp nguy hiểm tính mạng.

Anh S.H.N. (27 tuổi, ngụ P. Minh Phụng, TP.HCM) vốn gầy từ nhỏ, cân nặng khó tăng, cao nhất từng đạt 47kg rồi nhanh chóng tụt lại. Nghĩ do cơ địa hoặc tập luyện chưa đúng cách, anh vẫn đều đặn đến phòng gym.

Nhưng cơ thể ngày càng báo động với các biểu hiện ăn khó tiêu, đầy bụng, đau âm ỉ thượng vị, giảm 6kg chỉ trong 5 tháng. Trước khi nhập viện cấp cứu, anh N. đột ngột đau tức dữ dội vùng bụng, nôn liên tiếp 4 lần ra thức ăn cũ.

Ngày 4/9, BS Nguyễn Thế Toàn, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115 TPHCM cho biết, thời điểm nhập viện, người bệnh trong tình trạng suy kiệt. Kết quả siêu âm và chụp CT bụng cho thấy, dạ dày và tá tràng người bệnh bị giãn rất lớn, sa xuống tận vùng chậu, góc động mạch chủ bụng – động mạch mạc treo tràng trên chỉ 9 độ, trong khi bình thường dao động 38–65 độ.

Bác sĩ khuyến cáo những người có cơ địa gầy còm, chán ăn, sụt cân nhanh cần đến bệnh viện để được thăm khám, điều trị (ảnh minh họa)

Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên (SMAS), hay còn gọi là hội chứng Wilkie. Đây là bệnh lý cực hiếm, tỷ lệ chỉ khoảng 0,1% dân số. Bệnh xảy ra khi tá tràng bị kẹp giữa hai mạch máu lớn, dẫn đến tắc nghẽn tiêu hóa mạn tính, gây chán ăn, sụt cân, suy kiệt.

“Trường hợp của anh N. ở mức độ nặng, dạ dày giãn to bất thường, cân nặng chỉ còn 38kg. Nếu không xử trí kịp thời, nguy cơ thủng dạ dày, nhiễm trùng ổ bụng, nguy cơ tử vong rất cao” - BS Toàn nhấn mạnh.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi nối tá tràng – hỗng tràng. Đây là kỹ thuật phức tạp nhưng mang lại hiệu quả cho bệnh nhân. Sau mổ, anh được các bác sĩ điều trị tích cực, tăng cường dinh dưỡng theo dõi chặt chẽ. Chỉ trong tuần đầu, bệnh nhân đã tăng gần 3kg, sức khỏe đang bình phục tốt. Các bác sĩ đặt mục tiêu nâng trọng lượng cơ thể người bệnh lên mức ổn định dao động từ 55–60kg trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, hội chứng SMAS thường bị bỏ sót vì triệu chứng dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường. Do đó, những trường hợp cơ địa gầy còm, sụt cân nhanh, ăn uống kém hấp thu, đầy bụng kéo dài cần được khám chuyên khoa để tìm nguyên nhân.

“Đừng chủ quan khi ăn đủ mà vẫn sụt cân bất thường, đặc biệt kèm đau bụng, nôn ói kéo dài. Đây có thể là dấu hiệu của những bệnh lý hiếm nhưng đe dọa tính mạng” - BS Toàn cảnh báo.

Ông cũng lưu ý, những người có thể trạng gầy bẩm sinh, suy dinh dưỡng kéo dài hoặc vừa trải qua phẫu thuật bụng cần theo dõi sức khỏe sát sao, đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Hội chứng động mạch mạc treo tràng trên (SMAS)

SMAS là tình trạng tá tràng bị chèn ép giữa động mạch chủ bụng và động mạch mạc treo tràng trên, gây tắc nghẽn đường tiêu hóa. Bệnh thường gặp ở người gầy, sụt cân nhanh, suy kiệt hoặc sau phẫu thuật bụng. Triệu chứng gồm: đầy bụng, chán ăn, buồn nôn, nôn, sụt cân. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với biến chứng thủng dạ dày, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí tử vong.