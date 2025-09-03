Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Giải cứu cô gái trẻ thoát khỏi khối 'bướu quỷ' trên đầu và mặt

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Suốt 15 năm, cô gái trẻ phải sống trong mặc cảm và đau đớn vì khối “bướu quỷ” khổng lồ che kín nửa khuôn mặt, xâm lấn hốc mắt trái. Bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật bóc tách khối bướu, trả lại gương mặt gần như bình thường.

Đó là trường hợp bệnh nhân G.T.S. (22 tuổi, dân tộc Mông) vừa được Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) tiếp nhận, điều trị. Ngày 3/9, thông tin từ bệnh viện cho biết, cô gái trẻ có khối bướu rất lớn trên mặt, được đưa đến bệnh viện nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

bd-2-2920258.jpg
Khối bướu ăn lan từ vùng xương sọ xuống che lấp nửa mặt bên trái của bệnh nhân

Theo bệnh sử, từ khi 7 tuổi, vùng đầu và mặt của S. đã có những bất thường gây biến dạng. Tuy nhiên, do gia cảnh nghèo khó nên không thể điều trị sớm. Khối u từ trên đầu dần phát triển xuống mặt, xâm lấn hốc mắt bên trái, gây biến dạng nghiêm trọng và ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống khiến S. luôn bị tự ti, mặc cảm.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được bác sĩ thăm khám lâm sàng, chụp CT-Scan, MRI. Kết quả cho thấy khối bướu có kích thước tới 25x35cm, cố định vào xương sọ. Vùng da bao phủ bên ngoài khối bướu bị viêm mạn tính.

Các bác sĩ cho biết, kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u sụn xương sọ lành tính nhưng phát triển quá mức. Sau nhiều lần hội chẩn, với sự tham gia của các chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Ung bướu, Vi phẫu chỉnh hình, Mắt, Gây mê hồi sức, Dinh dưỡng… bệnh viện đã xây dựng phương án tối ưu và quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh.

bd-1.jpg
Hình ảnh gương mặt bệnh nhân trước và sau phẫu thuật

Ca mổ đã diễn ra với sự kết hợp của 6 phẫu thuật viên cùng 3 bác sĩ gây mê hồi sức. Các bác sĩ đã cắt bỏ phần da bệnh lý, lấy trọn khối bướu bám đến bản sọ, tái tạo lại trần hốc mắt trái và sử dụng vạt da (Limberg) để che phủ.

Gần 1 tuần sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt, sinh hiệu ổn định, có thể vận động nhẹ và ăn uống tốt. Cô gái trẻ vui mừng và lạc quan khi khuôn mặt được cải thiện rõ rệt, khối bướu khổng lồ hoàn toàn biến mất.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đánh giá cao thành công của ca phẫu thuật trên. Ngoài mang lại hạnh phúc cho người bệnh, cuộc mổ đã cho thấy năng lực chuyên sâu của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong xử lý các ca tạo hình – chỉnh hình phức tạp.

Vân Sơn
#phẫu thuật u bướu mặt #bệnh nhân thoát khỏi khối bướu quỷ #khối u sụn xương sọ lành tính #phẫu thuật chỉnh hình mặt #bệnh nhân G.T.S. #khối bướu lớn trên mặt #điều trị u xương sọ #phẫu thuật thành công khối bướu mặt #cải thiện gương mặt sau phẫu thuật #Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục