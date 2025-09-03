Giải cứu cô gái trẻ thoát khỏi khối 'bướu quỷ' trên đầu và mặt

TPO - Suốt 15 năm, cô gái trẻ phải sống trong mặc cảm và đau đớn vì khối “bướu quỷ” khổng lồ che kín nửa khuôn mặt, xâm lấn hốc mắt trái. Bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật bóc tách khối bướu, trả lại gương mặt gần như bình thường.

Đó là trường hợp bệnh nhân G.T.S. (22 tuổi, dân tộc Mông) vừa được Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) tiếp nhận, điều trị. Ngày 3/9, thông tin từ bệnh viện cho biết, cô gái trẻ có khối bướu rất lớn trên mặt, được đưa đến bệnh viện nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Khối bướu ăn lan từ vùng xương sọ xuống che lấp nửa mặt bên trái của bệnh nhân

Theo bệnh sử, từ khi 7 tuổi, vùng đầu và mặt của S. đã có những bất thường gây biến dạng. Tuy nhiên, do gia cảnh nghèo khó nên không thể điều trị sớm. Khối u từ trên đầu dần phát triển xuống mặt, xâm lấn hốc mắt bên trái, gây biến dạng nghiêm trọng và ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống khiến S. luôn bị tự ti, mặc cảm.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được bác sĩ thăm khám lâm sàng, chụp CT-Scan, MRI. Kết quả cho thấy khối bướu có kích thước tới 25x35cm, cố định vào xương sọ. Vùng da bao phủ bên ngoài khối bướu bị viêm mạn tính.

Các bác sĩ cho biết, kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u sụn xương sọ lành tính nhưng phát triển quá mức. Sau nhiều lần hội chẩn, với sự tham gia của các chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Ung bướu, Vi phẫu chỉnh hình, Mắt, Gây mê hồi sức, Dinh dưỡng… bệnh viện đã xây dựng phương án tối ưu và quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh.

Hình ảnh gương mặt bệnh nhân trước và sau phẫu thuật

Ca mổ đã diễn ra với sự kết hợp của 6 phẫu thuật viên cùng 3 bác sĩ gây mê hồi sức. Các bác sĩ đã cắt bỏ phần da bệnh lý, lấy trọn khối bướu bám đến bản sọ, tái tạo lại trần hốc mắt trái và sử dụng vạt da (Limberg) để che phủ.

Gần 1 tuần sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt, sinh hiệu ổn định, có thể vận động nhẹ và ăn uống tốt. Cô gái trẻ vui mừng và lạc quan khi khuôn mặt được cải thiện rõ rệt, khối bướu khổng lồ hoàn toàn biến mất.