Phẫu thuật ung thư dạ dày cho bệnh nhân trong tư thế hiếm gặp

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một ca phẫu thuật hi hữu vừa được Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thực hiện thành công, mang lại cơ hội sống cho cụ ông 72 tuổi mắc ung thư dạ dày trong tình trạng gù vẹo cột sống nặng, lưng gập gần 90 độ.

Bệnh nhân Đ.V.C (trú tại Hà Nội) được chẩn đoán ung thư dạ dày thể carcinoma tuyến kém biệt hóa, khối u đã xâm lấn ngoài thanh mạc, xâm nhập mạch máu và thần kinh. Giải pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật cắt bán phần dạ dày kèm vét hạch triệt để.

Điều khiến ca bệnh trở nên đặc biệt là bệnh nhân có gù vẹo cột sống nặng, cân nặng chỉ 45kg, thể trạng gầy yếu. Biến dạng cột sống không chỉ gây khó khăn trong tư thế phẫu thuật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong gây mê – hồi sức.

“Thông thường, đặt nội khí quản phải ở tư thế nằm ngửa. Nhưng bệnh nhân này chỉ nằm nghiêng, không thể nằm ngửa hoàn toàn. Chúng tôi buộc phải gây mê trong tư thế nửa nằm – nửa ngồi, vốn rất hiếm gặp và đòi hỏi kỹ thuật cao cùng nhiều phương án dự phòng đường thở khó”, BSCKII Hà Kim Hảo, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức cho biết.

img-6370.jpg
Bệnh nhân được phẫu thuật trong tư thế đặc biệt.

Không chỉ khó khăn trong đặt nội khí quản, gù vẹo cột sống nặng còn làm giảm dung tích sống, hạn chế thông khí, khiến quá trình khởi mê và duy trì mê tiềm ẩn nguy cơ tụt oxy. Trong suốt ca mổ, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ các chỉ số hô hấp, huyết động, duy trì oxy tối ưu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được an thần và thở máy cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn, hô hấp tốt mới rút ống nội khí quản. Giảm đau sau mổ được thực hiện bằng gây tê ngoài màng cứng, giúp bệnh nhân thở sâu, ho khạc tốt, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp.

Với khối u đã xâm lấn sâu, ê-kíp phẫu thuật quyết định cắt gần toàn bộ dạ dày kèm vét hạch triệt để. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ ngoại khoa và gây mê – hồi sức. Kết quả, ca mổ thành công trọn vẹn, bệnh nhân an toàn và đang hồi phục ổn định.

Ông C. xúc động chia sẻ: “Tôi bị gù vẹo cột sống suốt 45 năm, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sinh hoạt. Trước mổ tôi rất lo lắng, nhưng giờ phấn khởi vì thể trạng hồi phục tốt. Tôi thực sự tin tưởng vào chuyên môn và tấm lòng của các bác sĩ".

img-6371.jpg
Bệnh nhân bị gù nặng.

Phẫu thuật ung thư dạ dày vốn là đại phẫu phức tạp, nguy cơ biến chứng cao, đặc biệt ở người bệnh cao tuổi, thể trạng suy kiệt, kèm biến dạng giải phẫu. Trường hợp này khẳng định vai trò then chốt của gây mê – hồi sức không chỉ là “mở đường” cho phẫu thuật viên, mà còn quyết định sự an toàn và thành công của ca mổ. Sự chuẩn bị chu đáo, kỹ năng thành thạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ đã giúp vượt qua thách thức tưởng chừng bất khả thi, mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỹ năng thành thạo và tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã vượt qua thử thách tưởng chừng bất khả thi, mang lại sự sống cho người bệnh.

Hà Minh
#Gù cột sống #ca mổ hi hữu #Bệnh viện ung bướu Hà Nội

