Mưa từ sáng sớm, xe ùn ứ nhích từng chút vào trung tâm TPHCM

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hình thế thời tiết gây mưa dông tại TPHCM là do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua giữa Biển Đông nối với cơn bão Matmo ở phía Đông Philippines. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và hoạt động mạnh.

Sáng sớm 3/10, vùng mây dông đang phát triển mạnh, gây mưa kèm theo dông, sét tại nhiều khu vực thuộc TPHCM và các địa phương lân cận. Theo đó, mưa dông xuất hiện ở các xã: Phước Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Tân Nhựt, Bình Lợi, Tân Vĩnh Lộc, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây (khu di tích Địa đạo Củ Chi),...

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.