Nhịp sống phương Nam

Google News

Mưa từ sáng sớm, xe ùn ứ nhích từng chút vào trung tâm TPHCM

Hữu Huy

TPO - Sáng 3/10, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực ở TPHCM khiến hàng loạt tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố rơi vào cảnh ùn ứ, dòng xe nhích từng chút một trong giờ cao điểm.

Clip: Mưa từ sáng sớm, người dân nhích từng chút vào trung tâm TPHCM.
tp-ket-xe-7.jpg
Khoảng 7h30 sáng 3/10, mưa lớn xuất hiện tại nhiều nơi ở trung tâm TPHCM đúng vào thời gian cao điểm. Ảnh: Hữu Huy
tp-1.jpg
Sau cơn mưa, hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Tất Thành (kết nối khu Nam với trung tâm), Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng,... và khu vực cầu Ba Son rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Hình ảnh ghi nhận tại điểm giao giữa đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy
tp-ket-xe-3.jpg
Dòng phương tiện nối đuôi xếp hàng dài trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (hướng từ quận Bình Thạnh cũ về trung tâm thành phố). Ảnh: Hữu Huy
tp-ket-xe-2.jpg
Người và xe nhích từng chút trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (hướng từ cầu Ba Son đến nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh). Ảnh: Hữu Huy
tp-ket-xe-313112.jpg
tp-ket-xe-301.jpg
Tình trạng ùn ứ xảy ra trên khu vực cầu Ba Son (hướng từ phường An Khánh vào trung tâm thành phố). Ảnh: Hữu Huy
tp-ket-xe-32132.jpg
Người và phương tiện "mướt mồ hôi" di chuyển vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm sáng 3/10. Ảnh: Hữu Huy
tp-ket-xe-210201.jpg
Khu vực cầu Ba Son lúc 8 giờ sáng 3/10. Ảnh: Hữu Huy
tp-ket-xe-10.jpg
Dòng phương tiện chen chúc di chuyển qua nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Hữu Huy
tp-ket-xe-20.jpg
Nhiều thời điểm, dòng xe "đứng bánh" kéo dài khoảng 500 m ở khu vực đường Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son. Ảnh: Hữu Huy
tp-ket-xe-544555.jpg
Dòng xe xếp hàng chờ đèn tín hiệu ở nút giao Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy
tp-ket-xe-21020.jpg
Đến 8 giờ 30 sáng cùng ngày, giao thông ở khu vực vẫn còn đông đúc. Ảnh: Hữu Huy

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hình thế thời tiết gây mưa dông tại TPHCM là do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua giữa Biển Đông nối với cơn bão Matmo ở phía Đông Philippines. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và hoạt động mạnh.
Sáng sớm 3/10, vùng mây dông đang phát triển mạnh, gây mưa kèm theo dông, sét tại nhiều khu vực thuộc TPHCM và các địa phương lân cận. Theo đó, mưa dông xuất hiện ở các xã: Phước Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Tân Nhựt, Bình Lợi, Tân Vĩnh Lộc, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây (khu di tích Địa đạo Củ Chi),...
Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Hữu Huy
