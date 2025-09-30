Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Điểm danh một số tuyến đường Hà Nội bị ngập, giao thông ùn tắc

Anh Trọng
TPO - Sáng sớm nay (30/9), trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, nhiều tuyến phố đã bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.

Trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, thậm chí cả đường trên cao Vành đai 3 trong sáng nay cũng xảy ra ngập. Mực nước ngập trên các tuyến phố sâu từ 20 đến 40 cm.

Tại đường Phạm Hùng đoạn qua bến xe Mỹ Đình, chỉ ô tô gầm cao và xe buýt có thể lưu thông, còn xe máy, ô tô con do nước ngập hơn nửa bánh xe nhiều phương tiện đã phải di chuyển đến khu vực cao hoặc dừng 'chân' tại chỗ.

Mưa ngập trên nhiều tuyến phố Hà Nội vào sáng nay.

Tình trạng mưa và ngập nước xảy ra vào giờ cao điểm đã khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Trên đường Nguyễn Xiển – Nghiêm Xuyên Yêm, người đi đường vừa phải lội nước vừa phải chịu cảnh tắc đường. Thời điểm từ 8h30 – 9h ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển diễn ra kéo dài hàng trăm mét tại đoạn qua các nút giao với đường Phạm Tu, đường Nguyễn Trãi…

Trong báo cáo nhanh của Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tại các khu vực tại một số xã, phường từ đêm 29/9 đến thời điểm 7h ngày 30/9 dao động từ 50 đến 198mm.

Ngập và ùn tắc xảy ra trên đường phố Hà Nội vào sáng nay.

Mưa lớn làm xuất hiện một số điểm úng ngập, trong đó có các hầm chui số 5, 6, Km 9 trên tuyến Đại lộ Thăng Long, tại các điểm úng ngập giao thông đi lại khó khăn.

Hiện Công ty Thoát nước đang vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước các ao hồ, sông trong nội thành, như: Trạm bơm Yên Sở, Trạm bơm Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ..

Anh Trọng
