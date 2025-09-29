Công nhân thoát nước Hà Nội 'cắm chốt' trên 30 điểm nguy cơ ngập nặng

TPO - Có lượng mưa được dự báo lên đến 350 mm - vượt gấp nhiều lần hạ tầng thoát nước thành phố Hà Nội đang có, để chủ động ứng phó với mưa bão số 10, hiện công nhân thoát nước đang được huy động, "cắm chốt" tại hơn 30 vị trí hay xảy ra ngập nặng.
Từ thực tế úng ngập trên địa bàn Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước (Cty Thoát nước) cho biết, với trận mưa có cường độ trên 70mm/h, thành phố sẽ có trên 30 điểm ngập úng, trong đó có ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu (ảnh).
Dọc tuyến đường Vành đai 3 cũng có nhiều danh sách nằm trong các điểm ngập này, như Nguyễn Xiển, ngã ba Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Đỗ Mười - Gamuda...
Từ thực tế trên, khi được Cục Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, Hà Nội có thể có lượng mưa đến 350mm do ảnh hưởng bão số 10 nên Công ty Thoát nước Hà Nội đã triển khai nhân lực máy móc ra nhiều tuyến đường.
Tại tuyến phố thường xuyên có ngập nặng khi mưa lớn là Phạm Hùng, Nguyễn Xiển (Vanh đai 3) công nhân và máy móc thông hút đã được huy động đến từ sáng sớm 29/9.
Tại điểm ngập nặng Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu công nhân, máy móc xử lý úng ngập đã được căng rào lập "chốt trực"
Trên đường Võ Chí Công sáng nay đã có mưa to, nước mưa dâng lên mặt đường tại nhiều vị trí, công nhân và thiết bị máy móc khi được huy động đến đây đã "bắt tay" vào công việc luôn.
Khu vực đường Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 sáng sớm nay cũng mưa lớn, công nhân thoát nước vừa dựng biển báo điểm thoát nước vừa khơi thông dòng chảy để nước mưa thoát nhanh.
Trên phố Tố Hữu - Lê Văn Lương lưu lượng xe đông, công nhân thoát nước được huy động đến đã dọn sạch khu vực miệng hố ga, giúp mưa xuống tiêu thoát nước được nhanh.
Tại điểm ngập úng Vành đai 3 - Dương Đình Nghệ, các miệng hố ga cũng được mở và cắm khung cảnh báo để tiêu thoát nước.
Đánh giá về khả năng tiêu thoát nước của hạ tầng trên địa bàn các quận nội thành phố, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội thông tin với PV Tiền Phong, đáp ứng được những trận mưa có cường độ đến 50mm/h; với trận mưa từ trên 50mm - đến 100mm, thành phố sẽ xuất hiện trên 30 điểm ngập úng trên đường. Trong khi đó, Cục Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, do ảnh hưởng của bão số 10, trong thời gian từ ngày 29-30/10 TP Hà Nội có thể đạt lượng mưa đến 350mm. Để hạn chế ngập úng, chủ động phòng chống, từ sáng sớm ngày 29/9 Công ty Thoát nước Hà Nội đã triển khai tối đa nhân lực, máy móc hiện có, tỏa ra các tuyến đường, đặc biệt là trên 30 điểm có nguy cơ ngập úng để túc trực, chuẩn bị công tác đón mưa bão.