Công nhân thoát nước Hà Nội 'cắm chốt' trên 30 điểm nguy cơ ngập nặng

TPO - Có lượng mưa được dự báo lên đến 350 mm - vượt gấp nhiều lần hạ tầng thoát nước thành phố Hà Nội đang có, để chủ động ứng phó với mưa bão số 10, hiện công nhân thoát nước đang được huy động, "cắm chốt" tại hơn 30 vị trí hay xảy ra ngập nặng.

Từ thực tế úng ngập trên địa bàn Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước (Cty Thoát nước) cho biết, với trận mưa có cường độ trên 70mm/h, thành phố sẽ có trên 30 điểm ngập úng, trong đó có ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu (ảnh).

Dọc tuyến đường Vành đai 3 cũng có nhiều danh sách nằm trong các điểm ngập này, như Nguyễn Xiển, ngã ba Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Đỗ Mười - Gamuda...

Từ thực tế trên, khi được Cục Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, Hà Nội có thể có lượng mưa đến 350mm do ảnh hưởng bão số 10 nên Công ty Thoát nước Hà Nội đã triển khai nhân lực máy móc ra nhiều tuyến đường.

Tại tuyến phố thường xuyên có ngập nặng khi mưa lớn là Phạm Hùng, Nguyễn Xiển (Vanh đai 3) công nhân và máy móc thông hút đã được huy động đến từ sáng sớm 29/9.

Tại điểm ngập nặng Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu công nhân, máy móc xử lý úng ngập đã được căng rào lập "chốt trực"

Trên đường Võ Chí Công sáng nay đã có mưa to, nước mưa dâng lên mặt đường tại nhiều vị trí, công nhân và thiết bị máy móc khi được huy động đến đây đã "bắt tay" vào công việc luôn.

Khu vực đường Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 sáng sớm nay cũng mưa lớn, công nhân thoát nước vừa dựng biển báo điểm thoát nước vừa khơi thông dòng chảy để nước mưa thoát nhanh.

Trên phố Tố Hữu - Lê Văn Lương lưu lượng xe đông, công nhân thoát nước được huy động đến đã dọn sạch khu vực miệng hố ga, giúp mưa xuống tiêu thoát nước được nhanh.

Tại điểm ngập úng Vành đai 3 - Dương Đình Nghệ, các miệng hố ga cũng được mở và cắm khung cảnh báo để tiêu thoát nước.