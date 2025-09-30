Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khắc phục sự cố bùn lỏng phun lên lần thứ 5 tại dự án metro Hà Nội

Anh Trọng
TPO - Thông tin về sự cố bùn lỏng lại phun lên mặt đường tại công trường khoan ngầm dự án metro Nhổn – ga Hà Nội xảy ra vào chiều qua, lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, sự cố xảy ra khoảng 15 phút và đã được khắc phục.

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 29/9, tại khu vực trước số nhà 11 và 13 phố Quốc Tử Giám (Hà Nội), bất ngờ xuất hiện lượng lớn bùn lỏng có màu vàng phun lên từ trong lòng đất, cao cả mét.

Người dân cho biết, sự việc xảy ra khoảng khoảng 15 phút, sau đó bùn lỏng ngừng phun. Khoảng một giờ sau, đơn vị thi công có mặt, cơ quan chức năng tiến hành rào chắn, phong tỏa khu vực, tiếp đó huy động nhân công, máy móc đến thu dọn số bùn lỏng phun trào lên đường. Phạm vi bùn loang khoảng 100 m2.

Vị trí bùn phỏng phun trào trên phố Quốc Tử Giám chiều qua.

Một quán cà phê phải tạm đóng cửa do không thể đi lại.

Thông tin với PV Tiền Phong vào tối 29/9, ông Nguyễn Bá Sơn - Phó Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, sự việc xảy ra và được đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu xử lý trong vòng khoảng 1 giờ, ngay trong chiều 29/9. Hiện nay, hiện trường vụ việc đã được dọn sạch và người dân đã đi lại, sinh hoạt bình thường trên phố Quốc Tử Giám; với quán cà phê bị ảnh hưởng và phải tạm đóng cửa một thời gian, đơn vị thi công cũng đã có chia sẻ, hỗ trợ.

Đánh giá về sự việc, ông Sơn cho rằng, mặc dù trước khi thực hiện khoan ngầm, các nhà thầu, tư vấn giám sát đã khảo sát và quan trắc kỹ lưỡng, có biện pháp gia cố các vị trí nứt hở trong lòng đất, tuy nhiên khu vực nội đô Hà Nội là nền địa chất phức tạp, có nhiều công trình ngầm. Do vậy, trong quá trình thi công khoan hầm, dưới sức ép của hoạt chất làm trơn mũi khoan, đã tạo nên những tia bùn lỏng phun trào lên đường thông qua các khe hở của địa chất. Theo ông Sơn, đây là việc không thể tránh và hoạt chất phun lên mặt đường hoàn toàn không độc hại.

#metro #bùn phun trào #mrb #đường sắt đô thị #nhổn - ga hà nội

