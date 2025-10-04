Bão Matmo di chuyển rất nhanh, đổ bộ khoảng cấp 10

TPO - Những nhận định mới nhất vào sáng nay cho thấy, bão Matmo di chuyển nhanh, đổ bộ khu vực tỉnh Quảng Ninh, giáp biên giới Việt – Trung vào sáng sớm ngày 6/10 với cường độ khoảng cấp 10, sau đó suy yếu nhanh.

Cường độ mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16

Vào 4h sáng nay (4/10), tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Vào chiều qua (4/10), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định về hai kịch bản có thể xảy ra với bão Matmo.

Ở kịch bản thứ nhất có xác suất cao, khi vào vịnh Bắc Bộ, bão tiếp tục hướng di chuyển tây tây bắc, đi men theo phía Bắc Vịnh Bắc bộ, đổ bộ khu vực Quảng Ninh, giáp biên giới Việt – Trung, sau đó suy yếu và tan dần trên khu vực vùng núi phía Bắc nước ta.

Ở kịch bản này, bão ma sát mạnh với địa hình đất liền nên sẽ suy yếu nhanh hơn, vùng chịu tác động mạnh nhất là khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ, nơi vừa gánh chịu hàng loạt thiên tai do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Ở kịch bản thứ hai, có xác suất thấp, bão sẽ đi thấp hơn kịch bản thứ nhất. Đây kịch bản xấu hơn do cường độ bão sẽ ít suy giảm, đồng thời vùng ảnh hưởng cũng rộng lớn hơn ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An.

Dự báo bão Matmo tăng cấp nhanh trong hôm nay, sau đó suy yếu dần khi vào vịnh Bắc Bộ.

Đến sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, diễn biến bão theo kịch bản số 1 có xác suất ngày càng cao. Cụ thể, trong ngày và đêm nay (4/10), bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 4h sáng 5/10, khi chỉ còn cách bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc khoảng 130km về phía đông, bão đạt cường độ cấp 13, giật cấp16. Đây là cường độ của một cơn bão rất mạnh, cũng là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất.

Trong ngày và đêm 5/10, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc đi vào vịnh Bắc Bộ. Thời điểm hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, bão suy yếu khoảng 2-3 cấp, với cường độ khoảng cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Sáng sớm ngày 6/10, bão bắt đầu đổ bộ khu vực Quảng Ninh, giáp biên giới Việt – Trung với cường độ khoảng cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Vùng gió mạnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

Với kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay, từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 5/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối ngày 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn trong chiều và tối 5/10.

Mưa lớn làm tăng nguy cơ lũ dâng cao trên các sông miền Bắc, gây ngập lụt diện rộng. Trong ảnh là tình trạng ngập lụt tại thành phố Hà Giang cũ do ảnh hưởng của bão Bualoi. Ảnh: Xuân Thành.

Về mưa lớn, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Do mưa xảy ra trên khu vực vừa hứng chịu mưa rất lớn từ hoàn lưu cơn bão Bualoi nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất - loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm. Cùng với lốc xoáy, sạt lở đất và lũ là hai nguyên nhân chính gây thiệt hại về người trong cơn bão Bualoi, đổ bộ nước ta ngày 28/9.