Xã hội

Google News

Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 qua tài khoản: Nhà hảo tâm có thể chọn 'sao kê' hoặc giữ kín

Trường Phong
TPO - Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa công khai thông báo số tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. Điểm mới đáng chú ý trong đợt tiếp nhận ủng hộ này là các cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm có thể lựa chọn ủng hộ qua các tài khoản cho phép "sao kê" hoặc không "sao kê".

Nhằm kịp thời huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào các địa phương bị thiệt hại và hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (bão Bualoi) gây ra, ngày 3/10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã công khai thông báo số tài khoản và các đầu mối tiếp nhận ủng hộ.

Đối với những trường hợp ủng hộ trực tiếp, các cá nhân, tổ chức, đơn vị có thể đến địa chỉ: Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46, phố Tràng Thi (phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội); đường dây nóng: 0984242025; 0933026868; 0786675133; 0983218721; 0819889888.

Với đơn vị tiền Việt Nam đồng, ủng hộ qua tài khoản ngân hàng:

1. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank): Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 55102025, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đông Hà Nội.

2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 8639699999, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long.

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank): Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 1400666102025, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Láng Hạ.

4. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 8888881010, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.

screen-shot-2025-10-03-at-65233-pm-566.jpg
screen-shot-2025-10-03-at-65425-pm-3059.jpg
Thông tin các tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của cơn bão số 10. Ảnh: PV.

Ủng hộ bằng ngoại tệ (USD):

1. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank): Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số Tài khoản: 118 600 102025, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Đông Hà Nội; Swift Code: ICBVVNVX131.

2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 666.666.1010, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch; Swift code: BFTVVNVX.

Ngoài ra, các cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm cũng có thể ủng hộ qua một số tài khoản không công khai thông tin ủng hộ:

1. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank): Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 22102025, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội.

2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 8680899999, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tràng An.

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank): Tên tài khoản: Ban vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 1400888102025, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Láng Hạ.

4. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 9999992025, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.

Ngày 3/10, tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 46 đường Tràng Thi, TP Hà Nội, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đã trực tiếp đến trao ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra. Tính đến 17h00 ngày 03/10/2025, số tiền các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương lên tới trên 710 tỷ đồng.

Trường Phong
#MTTQ #Mặt trận Tổ quốc #Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 #Bão số 10 #Bão Bualoi

