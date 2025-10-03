Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước quyên góp ủng hộ người dân vùng bão lũ

TPO - Ngày 2 và 3/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội đã tham dự, ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Sáng 3/10, Kiểm toán Nhà nước cũng đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.

Tại lễ quyên góp, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước kêu gọi mỗi cán bộ, công chức viên chức, người lao động, bên cạnh việc tham gia ủng hộ trực tiếp tại hội trường, sẽ chia sẻ, ủng hộ tối thiểu mỗi người 1 ngày lương cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.

Sau buổi lễ, Kiểm toán Nhà nước đã quyên góp được hơn 1,1 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trao cho Mặt trận Tổ quốc ngay trong chiều 3/10.

Những ngày vừa qua, cơn bão số 10 (bão Bualoi) đã đổ bộ trực tiếp vào nước ta, gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành, đặc biệt ở các tỉnh, thành thuộc khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 20h ngày 2/10, đã có 65 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, bị lốc, cuốn trôi, trên 1.400 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ trên 15.000 tỷ đồng.