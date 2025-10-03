Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước quyên góp ủng hộ người dân vùng bão lũ

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 2 và 3/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội đã tham dự, ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

310tv.jpg
Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Sáng 3/10, Kiểm toán Nhà nước cũng đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.

Tại lễ quyên góp, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước kêu gọi mỗi cán bộ, công chức viên chức, người lao động, bên cạnh việc tham gia ủng hộ trực tiếp tại hội trường, sẽ chia sẻ, ủng hộ tối thiểu mỗi người 1 ngày lương cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

310kt1.jpg
Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.

Sau buổi lễ, Kiểm toán Nhà nước đã quyên góp được hơn 1,1 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trao cho Mặt trận Tổ quốc ngay trong chiều 3/10.

Những ngày vừa qua, cơn bão số 10 (bão Bualoi) đã đổ bộ trực tiếp vào nước ta, gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành, đặc biệt ở các tỉnh, thành thuộc khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 20h ngày 2/10, đã có 65 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, bị lốc, cuốn trôi, trên 1.400 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ trên 15.000 tỷ đồng.

Luân Dũng
#quốc hội #kiểm toán nhà nước #quyên góp #bão lũ #hỗ trợ dân #thiệt hại bão lũ #đồng bào #Ủy ban Thường vụ Quốc hội #bão số 10

Xem thêm

Cùng chuyên mục