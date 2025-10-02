Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chiều 2/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã tham dự và quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10, mỗi người ít nhất một ngày lương.

Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại cuộc quyên góp, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các phương tiện kịp thời phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác tìm kiếm, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Tổng Bí thư đề nghị, khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau; huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục... nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Tổng Bí thư lưu ý, các địa phương cần chủ động ứng phó bằng cách theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông báo và cảnh báo cho người dân, xây dựng phương án phòng, chống theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Tính đến 15h ngày 2/10, bão số 10 đã làm 40 người chết, 21 người mất tích, 150 người bị thương, 185 nhà sập, đổ, hơn 167.000 nhà hư hỏng, tốc mái, hơn 58.800 nhà bị ngập, 1.435 điểm trường bị ảnh hưởng; gần 52.500ha lúa và hoa màu bị ngập, hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 15.302 ha thủy sản bị thiệt hại; 21.939 m kè bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 8.485 cột điện, 79.841 cây xanh bị gãy đổ.

Cũng trong chiều 2/10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10.

Tại Lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ.

Ngay sau đó, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã công bố danh sách 17 tỉnh, thành phố nhận hỗ trợ đợt 1 từ nguồn cứu trợ Trung ương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 với tổng số tiền là 265 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ cho 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi tỉnh 30 tỷ đồng; 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; 3 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi tỉnh 15 tỷ đồng; 6 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên và 3 thành phố Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng mỗi tỉnh, thành phố 10 tỷ đồng.

