Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Tại Lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc "Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Ảnh: PV.



Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong tháng 9 vừa qua liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện, hoạt động trên Biển Đông; trong đó, bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) đã tác động mạnh ở nhiều địa phương. Đặc biệt, bão số 10 đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người, tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thống kê sơ bộ, tính đến 08h00 ngày 2/10, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 nhà đổ, sập; 154.807 nhà hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 13.478 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.638 con gia súc, 405.359 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng, làm sạt lở 20.772m kè, bờ sông, bờ biển; 8.264 cột điện bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh, thành phố ước tỉnh khoảng 11.000 tỷ đồng.

“Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân bị tử vong, bị thương; tri ân các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang nhân dân, gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đối với toàn thể Nhân dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão, lũ gây ra", ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Các tổ chức, cá nhân trao kinh phí ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10. Ảnh: PV.



Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, ông Đỗ Văn Chiến kêu gọi người dân phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc vốn đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”.

“Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam… hãy dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của Nhân dân", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

"Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị phát huy tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mức phấn đấu chung là: cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người nên giúp ít nhất một ngày lương trở lên; người lao động nên giúp một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ 50.000 đồng trở lên.

“Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm là niềm cổ vũ lớn lao về tinh thần, là cơ sở quan trọng để cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân sớm khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra”, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong thời gian rất ngắn, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các địa phương trong cả nước đã có nghĩa cử cao đẹp, kêu gọi vận động và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Tại Lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.