Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão Matmo có thể mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo thời điểm áp sát bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc vào chiều 5/10, bão Matmo dự báo đạt cường độ mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Tác động cụ thể của bão đến đất liền nước ta phụ thuộc rất lớn vào hướng di chuyển của bão sau khi qua bán đảo Lôi Châu.

Vào 13h chiều nay (2/10), tâm bão trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Những giờ qua, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong chiều và tối 3/10, bão sẽ vào Biển Đông với cường độ khoảng cấp 10, giật cấp 12. Sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25km/h và tiếp tục mạnh lên.

Đến 13h ngày 4/10, tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430km về phía đông bắc với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Dự báo sau đó, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h sáng 5/10, bão trên vùng ven biển phía nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đây có thể là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất.

anh-man-hinh-2025-10-02-luc-155216.png
Dự báo mới nhất về đường đi của bão Matmo.

Dự báo trong chiều 5/10, bão vượt qua bán đảo Lôi Châu đi vào vịnh Bắc Bộ, đi chậm lại khoảng 15-20km/h và cường độ có dấu hiệu suy giảm. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão đi men theo phía bắc vịnh Bắc Bộ rồi tiến về khu vực biên giới Việt – Trung.

Theo các chuyên gia, tác động của bão với đất liền miền Bắc nước ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào đường đi của bão sau khi qua bán đảo Lôi Châu. Vì vậy cần cập nhật liên tục các dự báo mới nhất.

Dự báo, do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Biển Đông đang trong giai đoạn bão nhiều hiếm thấy, riêng trong tháng 9 có tới 4 cơn bão hoạt động ở vùng biển này. Dự báo trong tháng 10, Biển Đông vẫn có thể đón 2-3 cơn bão, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Nguyễn Hoài
#Bão matmo #bão số 11 #bão Biển Đông #mưa lớn #lũ quét #sạt lở đất #ngập úng Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục