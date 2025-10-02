Bão Matmo có thể mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15

TPO - Dự báo thời điểm áp sát bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc vào chiều 5/10, bão Matmo dự báo đạt cường độ mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Tác động cụ thể của bão đến đất liền nước ta phụ thuộc rất lớn vào hướng di chuyển của bão sau khi qua bán đảo Lôi Châu.

Vào 13h chiều nay (2/10), tâm bão trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Những giờ qua, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong chiều và tối 3/10, bão sẽ vào Biển Đông với cường độ khoảng cấp 10, giật cấp 12. Sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25km/h và tiếp tục mạnh lên.

Đến 13h ngày 4/10, tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430km về phía đông bắc với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Dự báo sau đó, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h sáng 5/10, bão trên vùng ven biển phía nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đây có thể là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão Matmo.

Dự báo trong chiều 5/10, bão vượt qua bán đảo Lôi Châu đi vào vịnh Bắc Bộ, đi chậm lại khoảng 15-20km/h và cường độ có dấu hiệu suy giảm. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão đi men theo phía bắc vịnh Bắc Bộ rồi tiến về khu vực biên giới Việt – Trung.

Theo các chuyên gia, tác động của bão với đất liền miền Bắc nước ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào đường đi của bão sau khi qua bán đảo Lôi Châu. Vì vậy cần cập nhật liên tục các dự báo mới nhất.

Dự báo, do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Biển Đông đang trong giai đoạn bão nhiều hiếm thấy, riêng trong tháng 9 có tới 4 cơn bão hoạt động ở vùng biển này. Dự báo trong tháng 10, Biển Đông vẫn có thể đón 2-3 cơn bão, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.