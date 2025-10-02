Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Người dân Phú Đô vật lộn với cảnh ngập lụt, mất điện, cửa cuốn hỏng

Phùng Linh

TPO - Nước rút chậm khiến cuộc sống người dân tại phường Từ Liêm (Hà Nội) đảo lộn. Không chỉ phải gắng gượng leo tầng để về nhà, nhiều gia đình còn thất thần nhìn tài sản hư hỏng.

ngap-phu-do-21.jpg
Từ chiều ngày 30/9 đến nay, khu vực tổ dân phố số 2 Phú Đô (gần chợ Phú Đô), phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn ngập sâu sau mưa lớn. Nước dâng cao nhưng sau 2 ngày vẫn ngập khoảng 30 - 40 cm, kéo theo rác thải trôi nổi, mùi hôi thối khó chịu vào nhà, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.
ngap-phu-do-31.jpg
Cả khu phố biến thành sông, xe máy bất lực, người dân chỉ còn cách đi bộ, dùng xe đạp hoặc chèo thuyền tôn, bè xốp tự chế để di chuyển.
ngap-phu-do-34.jpg
Vốn là con ngõ chuyên kinh doanh, buôn bán thực phẩm, không khó để bắt gặp cảnh rau củ, bánh mì,... chất đống khắp vỉa hè ngập nước tại đây.
ngap-phu-do-35.jpg
Ông Minh (tổ dân phố số 2 Phú Đô) thất thần ngồi nhìn 3 tạ rau củ quả của gia đình thối rữa. "Gia đình vốn kinh doanh bán lẻ thực phẩm hàng chục năm tại đây. Sáng 30 vừa nhập 3 tạ rau củ về chưa kịp bán thì ngập. 2 ngày ngập trong nước bẩn, tôi đành phải bỏ chất đống ngoài cửa, chờ nước rút đem vứt bỏ, thiệt hại hơn 10 triệu đồng", ông Minh ngậm ngùi chia sẻ.
ngap-phu-do-33.jpg
Máy bơm chạy quá công suất đã hỏng, ông Quyền (tổ dân phố số 2 Phú Đô) cùng vợ người tát nước thủ công, người đẩy nước từ sâu trong cửa hàng bánh mì ra ngoài.
ngap-phu-do-32.jpg
"Hôm qua nước ngập tới cổ, ngang thân lò nước làm máy móc hỏng hết cả. Nhà ngập ngang cầu thang lên tầng 2, đến ban thờ thần tài gia đình phải đưa lên chỗ cao cũng không tránh khỏi ngập nước", ông Quyền buồn rầu kể lại.
tp-ngap-phu-do-26.jpg
tp-ngap-phu-do-29.jpg
Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh cô lập, mất điện và không có nước sạch. Anh Mạnh Việt (tổ dân phố số 2 Phú Đô) cho biết, 2 ngày qua những người sinh sống trong nhà bị cô lập do cửa cuốn hỏng vì ngập nước. Đến hôm nay, mọi người phải dùng thang thoát hiểm, leo ba tầng từ ban công tầng 3 để nhận đồ tiếp tế hoặc để thoát ra ngoài.
ngap-phu-do-27.jpg
"Cửa cuốn không thể mở hai ngày nay. May mắn là trong nhà có thang thoát hiểm để trèo xuống mặt đất. Căn nhà này có gần chục phòng trọ cho thuê, hàng chục người đều phải trông chờ vào chiếc thang này để ra ngoài mua đồ ăn thức uống", anh Việt kể.
ngap-phu-do-28.jpg
Tiếc hàng hoá, nhiều tiểu thương cố gắng 'vượt' ngập, mang hàng hoá khỏi khu để vào chợ Phú Đô tiếp tục bán hàng với mong muốn gỡ gạc được phần nào.
ngap-phu-do-22.jpg
Một cửa hàng làm đậu đang dọn dẹp nước bẩn và hàng tạ đậu tương khô bị ngâm thối trong 'biển' nước.
tp-ngap-phu-do-23.jpg
tp-ngap-phu-do-24.jpg
Mất điện nhiều giờ, người dân phải ngắt toàn bộ thiết bị để đảm bảo an toàn, đồng nghĩa không bơm được nước sạch, không dùng được bếp nấu ăn.
tp-ngap-phu-do-40.jpg
tp-ngap-phu-do-30.jpg
tp-ngap-phu-do-38.jpg
Đến sáng 2/10, khi mưa đã tạnh, nước bắt đầu rút chậm khỏi nhiều ngõ nhỏ. Tuy nhiên, lớp bùn nhão, rác thải mắc kẹt dọc hai bên đường, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến việc đi lại và dọn dẹp thêm phần vất vả. Người dân tranh thủ kê đồ ra phơi, cào bùn, dọn dẹp từng chút một để sớm trở lại nhịp sống thường ngày.
ngap-phu-do-25.jpg
Thông tin tới báo chí, đại diện Phòng Kinh tế - hạ tầng (UBND phường Từ Liêm) cho biết, do trạm bơm nước Đồng Bông bị hỏng 11 tổ máy, chỉ có 3 tổ hoạt động nên nước trong khu vực làng Phú Đô rút chậm. Chiều 1/10, lực lượng chức năng phường Phú Đô cùng các đoàn thể địa phương đã đưa thuyền nhựa và xe tải nhỏ vào tiếp tế cho người dân bị cô lập.
Phùng Linh
#mưa ngập Hà Nội #tài sản hư hỏng #người dân Hà Nội #dịch vụ cứu hộ #bùn đất #Từ Liêm

Xem thêm

Cùng chuyên mục