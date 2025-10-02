Người dân Phú Đô vật lộn với cảnh ngập lụt, mất điện, cửa cuốn hỏng

TPO - Nước rút chậm khiến cuộc sống người dân tại phường Từ Liêm (Hà Nội) đảo lộn. Không chỉ phải gắng gượng leo tầng để về nhà, nhiều gia đình còn thất thần nhìn tài sản hư hỏng.
Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh cô lập, mất điện và không có nước sạch. Anh Mạnh Việt (tổ dân phố số 2 Phú Đô) cho biết, 2 ngày qua những người sinh sống trong nhà bị cô lập do cửa cuốn hỏng vì ngập nước. Đến hôm nay, mọi người phải dùng thang thoát hiểm, leo ba tầng từ ban công tầng 3 để nhận đồ tiếp tế hoặc để thoát ra ngoài.
Mất điện nhiều giờ, người dân phải ngắt toàn bộ thiết bị để đảm bảo an toàn, đồng nghĩa không bơm được nước sạch, không dùng được bếp nấu ăn.
Đến sáng 2/10, khi mưa đã tạnh, nước bắt đầu rút chậm khỏi nhiều ngõ nhỏ. Tuy nhiên, lớp bùn nhão, rác thải mắc kẹt dọc hai bên đường, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến việc đi lại và dọn dẹp thêm phần vất vả. Người dân tranh thủ kê đồ ra phơi, cào bùn, dọn dẹp từng chút một để sớm trở lại nhịp sống thường ngày.