Nút giao Xa La - Bệnh viện K Tân Triều vẫn ngập nặng, người dân thuê xe kéo 'vượt' biển nước

Anh Trọng

TPO - Do đường Phạm Tu và đường 70 đoạn qua nút giao Xa La và Bệnh viện K Tân Triều vẫn ngập nặng, Đội CSGT 7 đưa ra khuyến cáo, xe máy và xe ô tô gầm thấp nên tìm lộ trình thay thế. Trong khi đó, người dân trong và gần khu vực nút giao, phải lựa chọn lội nước hoặc sử dụng dịch vụ xe kéo để đưa xe máy và người qua điểm ngập...

VIDEO đường 70 và nút giao Xa La ngập sâu, người dân vất vả đi qua điểm ngập
tp-1.jpg
Chiều và tối 1/10, nhiều đoạn trên đường Phạm Tu nước vẫn ngập cả km.
tp-2.jpg
Tuyến đường nối từ đường Vành đai 3 đến đường 70, rộng 4 làn xe mỗi bên và chiều nào cũng đặc kín phương tiện di chuyển. Do ngập lụt, nên chiều 1/10, chỉ có mỗi hàng xe máy dạt vào làn sát dải phân cách để di chuyển.
tp-3.jpg
Tại đường 70 đoạn qua nút giao với Xa La và đoạn qua bệnh viện K Tân Triều nước cũng ngập hơn nửa bánh xe ô tô, nhiều xe máy không thể đi qua.
tp-4.jpg
Đường 70 từ bệnh viện K Tân Triều đến Bệnh viện 103 nước ngập sâu, kéo dài cả km.
tp-5.jpg
Tại đoạn đường Phạm Tu giao với đường 70, do ngập sâu nên nhiều xe máy, ô tô con đi đến đây đã phải quay đầu lại.
tp-6.jpg
Một số người dân ở gần khu vực nút giao, không còn đường nào để lựa chọn nên đành nhờ dịch vụ xe kéo tay, đưa xe máy và người qua điểm ngập.
tp-7.jpg
Thông tin với PV Tiền Phong nguyên nhân ngập trên đường Phạm Tu, đường 70, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do mưa to, nước sông Nhuệ dâng cao, dẫn đến đường Phạm Tu, đường 70, đường Phùng Hưng... ngập sâu.

Sáng 2/11, thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Đội CSGT số 7, Phòng CSGT cho biết, đường Phạm Tu, đường 70 đoạn qua Bệnh viện K Tân Triều và đoạn giao với đường Xa La vẫn ngập nặng.

Đội CSGT 7 đưa ra khuyến cáo, xe máy và xe ô tô gầm thấp nên tìm lộ trình thay thế, trong thời điểm này không nên đi qua khu vực trên để đề phòng rủi ro xe có thể chết máy do ngập nước.

