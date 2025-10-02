Nút giao Xa La - Bệnh viện K Tân Triều vẫn ngập nặng, người dân thuê xe kéo 'vượt' biển nước

Sáng 2/11, thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Đội CSGT số 7, Phòng CSGT cho biết, đường Phạm Tu, đường 70 đoạn qua Bệnh viện K Tân Triều và đoạn giao với đường Xa La vẫn ngập nặng.

Đội CSGT 7 đưa ra khuyến cáo, xe máy và xe ô tô gầm thấp nên tìm lộ trình thay thế, trong thời điểm này không nên đi qua khu vực trên để đề phòng rủi ro xe có thể chết máy do ngập nước.