Nút giao Xa La - Bệnh viện K Tân Triều vẫn ngập nặng, người dân thuê xe kéo 'vượt' biển nước

TPO - Do đường Phạm Tu và đường 70 đoạn qua nút giao Xa La và Bệnh viện K Tân Triều vẫn ngập nặng, Đội CSGT 7 đưa ra khuyến cáo, xe máy và xe ô tô gầm thấp nên tìm lộ trình thay thế. Trong khi đó, người dân trong và gần khu vực nút giao, phải lựa chọn lội nước hoặc sử dụng dịch vụ xe kéo để đưa xe máy và người qua điểm ngập...
Sáng 2/11, thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Đội CSGT số 7, Phòng CSGT cho biết, đường Phạm Tu, đường 70 đoạn qua Bệnh viện K Tân Triều và đoạn giao với đường Xa La vẫn ngập nặng.
Đội CSGT 7 đưa ra khuyến cáo, xe máy và xe ô tô gầm thấp nên tìm lộ trình thay thế, trong thời điểm này không nên đi qua khu vực trên để đề phòng rủi ro xe có thể chết máy do ngập nước.