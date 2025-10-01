Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn bị phong tỏa vì ngập sâu, dân bì bõm lội nước đi làm

Anh Trọng - PV

TPO - Sáng nay (1/10) hàng chục tuyến đường Hà Nội vẫn bị ngập, nhiều tuyến đường, vị trí lực lượng chức năng phải phong tỏa do ngập sâu. Giờ cao điểm, ùn tắc đã xảy ra trên diện rộng.

Nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu trong sáng nay như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo, Hồ Tùng Mậu, đường 70, đường Nguyễn Chí Thanh, Võ Chí Công, Đại lộ Thăng Long… Lượng nước ngập tại đây sâu từ 20 đến 50 cm.

anh-viber-2025-10-01-08-07-55-670.jpg
Ngập nước sâu trên đường Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo.

Riêng với các khu vực, vị trí như đường như Nguyễn Chí Thanh đoạn qua cổng Đài truyền hình Việt Nam, Lê Đức Thọ đoạn qua sân vận động Mỹ Đình, đường 70 đoạn qua bệnh viện K Tân Triều… do nước ngập sâu, lực lượng chức năng phải căng dây phong tỏa, không cho xe qua lại.

Trong giờ cao điểm sáng nay, tình trạng ngập úng vẫn xuất hiện trên hàng chục tuyến phố khác, khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Trên nhiều tuyến phố như Lê Duẩn, Trường Chinh, Trương Định, Giảng Võ – Láng… do có một số vị trí ngập sâu, người đi xe máy đã phải leo lên vỉa hè để vừa tránh ngập vừa lưu thoát cho nhanh.

anh-viber-2025-10-01-08-07-56-132.jpg
Ùn tắc trên đường gom đại lộ Thăng Long hướng vào nội thành

Công ty Thoát nước Hà Nội sáng nay cho biết, đến thời điểm 6h30 sáng 1/10 toàn thành phố còn 20 điểm ngập sâu.

Còn đại diện Phòng CSGT Hà Nội có cảnh báo các điểm ngập úng, giao thông đi lại khó khăn, như: Đường Nguyễn Chí Thanh (cổng Đài truyền hình Việt Nam) bị ngập; đường Võ Chí Công hiện vẫn ngập nước một số vị trí; đại lộ Thăng Long đi Hoà Lạc, ùn dài di chuyển chậm qua Bảo tàng lịch sử; ngập và ùn tắc trên đường Phạm Hùng đoạn từ Keangnam sang Đỗ Đức Dục, xung quanh Keangnam vẫn ngập nước; đường Đàm Quang Trung đoạn qua Aoen Long Biên vẫn ngập sâu, xe gầm thấp nên đi sát dải phân cách giữa…

Anh Trọng - PV
#ùn tắc #ngập nước #ùn tắc giao thông #bão số 10

