Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: 'Nước dâng lên nhanh, chúng tôi chỉ biết hò nhau kéo xe máy ra khỏi hầm'

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Gần trưa 30/9, cơn mưa lớn đổ ập xuống Thủ đô, chỉ sau vài giờ, nước trên phố Liễu Giai (Ngọc Hà, Hà Nội) dâng lên cuồn cuộn, tràn vào hầm các toà nhà ven đường. Nhiều người dân hô hoán nhau di chuyển xe, bơm nước, thậm chí đứng chắn nước nhưng không thể làm gì được.

nuoc-ngap-1.jpg
Hầm để xe số nhà 42 Liễu Giai vẫn ngập nước sáng 1/10. Ảnh: Thanh Hà

Ghi nhận vào sáng 1/10, nhiều hầm ngôi nhà cao tầng trên phố Liễu Giai vẫn ngập trong bùn, nước sau trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, bắt đầu từ sáng đến chiều ngày 30/9.

anh-chup-man-hinh-2025-10-01-luc-104318.png
Nhiều người ngăn nước chảy vào hầm nhà số 44 Liễu Giai. Ảnh cắt từ video.

Tại căn nhà cao tầng số 44 Liễu Giai, hầm vẫn ngập khoảng 2m nước, cửa cuốn không thể mở được. Máy bơm được những người ở đây cho hoạt động liên tục để bơm nước ra ngoài cống.

Khi nước dâng lên vào trưa 30/9, nhiều người đã dùng ván chắn nước vào trong nhưng bất lực.

Theo người dân, may mắn đây là toà nhà đang sửa chữa hoàn thiện nên dưới hầm không bị thiệt hại nhiều.

Còn tại số 42 Liễu Giai, cách đó 1 con ngõ, máy bơm hoạt động từ đêm 30/9. Sau hơn 10 tiếng, nước bên trong hầm vẫn còn khoảng 30 cm.

nuoc-ngao.jpg
Ông Nam kể lại mực nước dâng lên ngập hầm gửi xe và khu vực ông cùng mọi người nâng xe máy lên. Ảnh: Thanh Hà

Ông Nam, bảo vệ toà nhà kể lại với phóng viên báo Tiền Phong, khoảng hơn 10 giờ ngày 30/9, trời đổ mưa lớn. Chỉ sau vài tiếng, nước dâng lên nhanh ngập cả khu vực phố Liễu Giai (đoạn gần cầu vượt Nguyễn Chí Thanh).

"Bên trong hầm để xe có khoảng 40 chiếc của nhân viên, khách. Mặc dù có lắp máy bơm chống ngập và vách ngăn nước nhưng khi xe ô tô đi qua tạo ra sóng làm hỏng tấm chắn khiến nước tràn vào trong" - ông Nam kể.

Theo ông Nam, lúc này, ông cùng một người bảo vệ khác hô hoán mọi người nâng xe máy từ hầm lên khu vực sảnh tầng 1 để tránh bị hư hỏng.

Mặc dù chỉ có 2 người bảo vệ là nam giới cùng một số phụ nữ nhưng hàng chục chiếc xe máy đã được cứu ra ngoài an toàn trong lúc nước cuồn cuộn tràn vào.

"Một lúc sau, nước ngập hoàn toàn tầng hầm (chiều cao hơn 2m), còn ngoài đường lúc này nước ngập khoảng 1m, các phương tiện không thể di chuyển" - ông Nam cho biết.

Hiện trong hầm còn vài chiếc xe máy bị ngập và khả năng bị hư hỏng. Sau khi bơm hết nước ra khỏi hầm sẽ di chuyển ra ngoài. "Ước tính thiệt hại đồ đạc trong hầm có thể khá lớn" - ông Nam nhận định.

Clip ông Nam cùng mọi người nâng xe máy từ hầm lên được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đến hơn 9h ngày 1/10, ngôi nhà vẫn chưa hoạt động, toàn bộ tầng 1 hiện đang để hơn 30 xe máy. Một số nhân viên đã di chuyển xe đi gửi ở nơi khác chờ bơm nước dưới hầm.

Thanh Hà
#ngập lụt Hà Nội #cứu hộ thoát nước #ngập hầm xe máy #mưa lớn Hà Nội #bơm thoát nước #thiệt hại do ngập lụt #phòng chống ngập úng #đường phố ngập nước #sửa chữa nhà bị ngập #ảnh hưởng mưa lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục