Hà Nội: 'Nước dâng lên nhanh, chúng tôi chỉ biết hò nhau kéo xe máy ra khỏi hầm'

TPO - Gần trưa 30/9, cơn mưa lớn đổ ập xuống Thủ đô, chỉ sau vài giờ, nước trên phố Liễu Giai (Ngọc Hà, Hà Nội) dâng lên cuồn cuộn, tràn vào hầm các toà nhà ven đường. Nhiều người dân hô hoán nhau di chuyển xe, bơm nước, thậm chí đứng chắn nước nhưng không thể làm gì được.

Hầm để xe số nhà 42 Liễu Giai vẫn ngập nước sáng 1/10. Ảnh: Thanh Hà

Ghi nhận vào sáng 1/10, nhiều hầm ngôi nhà cao tầng trên phố Liễu Giai vẫn ngập trong bùn, nước sau trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, bắt đầu từ sáng đến chiều ngày 30/9.

Nhiều người ngăn nước chảy vào hầm nhà số 44 Liễu Giai. Ảnh cắt từ video.

Tại căn nhà cao tầng số 44 Liễu Giai, hầm vẫn ngập khoảng 2m nước, cửa cuốn không thể mở được. Máy bơm được những người ở đây cho hoạt động liên tục để bơm nước ra ngoài cống.

Khi nước dâng lên vào trưa 30/9, nhiều người đã dùng ván chắn nước vào trong nhưng bất lực.

Theo người dân, may mắn đây là toà nhà đang sửa chữa hoàn thiện nên dưới hầm không bị thiệt hại nhiều.

Còn tại số 42 Liễu Giai, cách đó 1 con ngõ, máy bơm hoạt động từ đêm 30/9. Sau hơn 10 tiếng, nước bên trong hầm vẫn còn khoảng 30 cm.

Ông Nam kể lại mực nước dâng lên ngập hầm gửi xe và khu vực ông cùng mọi người nâng xe máy lên. Ảnh: Thanh Hà

Ông Nam, bảo vệ toà nhà kể lại với phóng viên báo Tiền Phong, khoảng hơn 10 giờ ngày 30/9, trời đổ mưa lớn. Chỉ sau vài tiếng, nước dâng lên nhanh ngập cả khu vực phố Liễu Giai (đoạn gần cầu vượt Nguyễn Chí Thanh).

"Bên trong hầm để xe có khoảng 40 chiếc của nhân viên, khách. Mặc dù có lắp máy bơm chống ngập và vách ngăn nước nhưng khi xe ô tô đi qua tạo ra sóng làm hỏng tấm chắn khiến nước tràn vào trong" - ông Nam kể.

Theo ông Nam, lúc này, ông cùng một người bảo vệ khác hô hoán mọi người nâng xe máy từ hầm lên khu vực sảnh tầng 1 để tránh bị hư hỏng.

Mặc dù chỉ có 2 người bảo vệ là nam giới cùng một số phụ nữ nhưng hàng chục chiếc xe máy đã được cứu ra ngoài an toàn trong lúc nước cuồn cuộn tràn vào.

"Một lúc sau, nước ngập hoàn toàn tầng hầm (chiều cao hơn 2m), còn ngoài đường lúc này nước ngập khoảng 1m, các phương tiện không thể di chuyển" - ông Nam cho biết.

Hiện trong hầm còn vài chiếc xe máy bị ngập và khả năng bị hư hỏng. Sau khi bơm hết nước ra khỏi hầm sẽ di chuyển ra ngoài. "Ước tính thiệt hại đồ đạc trong hầm có thể khá lớn" - ông Nam nhận định.

Clip ông Nam cùng mọi người nâng xe máy từ hầm lên được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đến hơn 9h ngày 1/10, ngôi nhà vẫn chưa hoạt động, toàn bộ tầng 1 hiện đang để hơn 30 xe máy. Một số nhân viên đã di chuyển xe đi gửi ở nơi khác chờ bơm nước dưới hầm.