Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Xe máy qua điểm ngập bằng xe ba gác giá 150-200 nghìn đồng/lượt

Thanh Hà

TPO - Đến chiều 30/9, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội ngập sâu. Một số khu vực người dân mang xe kéo ra để phục vụ người có nhu cầu qua chỗ ngập với giá từ 150-200 nghìn đồng/lượt.

nuoc-2.jpg
Người dân đi xe máy thuê dịch vụ xe ba gác kéo qua chỗ ngập với giá khoảng 150-200 nghìn đồng/lượt tại khu vực đường gom đại lộ Thăng Long.
nuoc.jpg
Xe máy bị nước vào ống xả.
ngap-2-9421.jpg
Nước ngập sâu khiến người dân phải dắt xe.
mua-ngap-7.jpg
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, ngày 30/9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập nước. Có những nơi bị ngập sâu khoảng 30-40cm khiến các phương tiện di chuyển gặp khó khăn. Trong ảnh là khu vực cổng chào An Khánh bị ngập nước.
mua-ngap-5.jpg
Khu vực cổng chào Nam An Khánh ngập nước vào sáng sớm cùng ngày. Nhiều người đi xe máy phải dắt bộ qua đoạn đường ngập.
mua-ngap-3.jpg
Xe ô tô xếp thành hàng dài qua đoạn đường ngập nước.
ngap-2.jpg
Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình cũng rơi vào cảnh tương tự.
ngap.jpg
Đường ngập nước khiến nhiều phương tiện di chuyển gặp khó khăn.
ngap-3.jpg
Có khu vực nước ngập khoảng 30-40cm.
mua-ngap-1.jpg
Trên các tuyến đường, lực lượng CSGT có mặt phân luồng, điều tiết phương tiện.
mua-ngap-6.jpg
Tại đường Ô Chợ Dừa các phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu ngay ngắn.
mua-ngap-8.jpg
CSGT chỉ huy điều tiết giao thông.

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng, chống bão, lũ, thiên tai trên toàn địa bàn, tập trung thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Các đội địa bàn được quán triệt nhiệm vụ cụ thể, tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông trong điều kiện mưa bão.

Phòng CSGT khuyến cáo, khi tham gia giao thông trong mưa bão, người dân cần chủ động kiểm tra phương tiện trước khi đi, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát. Tuyệt đối không đi vào các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đường tràn qua suối, qua ngầm, hoặc những tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng, không cố tình di chuyển khi điều kiện không bảo đảm an toàn để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

Thanh Hà
#đường ngập nước Hà Nội #bão số 10 #giao thông Hà Nội #cảnh báo mưa lớn #phòng chống thiên tai Hà Nội #ngập lụt Hà Nội #điều tiết giao thông #an toàn giao thông mưa bão #xử lý sự cố giao thông Hà Nội #quản lý thiên tai Hà Nội

