Hà Nội: Xe máy qua điểm ngập bằng xe ba gác giá 150-200 nghìn đồng/lượt

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng, chống bão, lũ, thiên tai trên toàn địa bàn, tập trung thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Các đội địa bàn được quán triệt nhiệm vụ cụ thể, tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông trong điều kiện mưa bão.

Phòng CSGT khuyến cáo, khi tham gia giao thông trong mưa bão, người dân cần chủ động kiểm tra phương tiện trước khi đi, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát. Tuyệt đối không đi vào các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đường tràn qua suối, qua ngầm, hoặc những tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng, không cố tình di chuyển khi điều kiện không bảo đảm an toàn để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.