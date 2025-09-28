Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

CSGT đường thuỷ chủ động ứng phó với bão số 10

Thanh Hà
TPO - Thuỷ đoàn I (Cục CSGT) đã triển khai phương án đến từng cán bộ, chiến sĩ và phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tại thành phố Huế và Đà Nẵng trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

bao-6691-8705.jpg
Lực lượng CSGT ứng phó với bão số 10.

Ngày 28/9, đại diện Thuỷ đoàn I cho biết, để ứng phó với cơn bão số 10, đơn vị đã triển khai phương án đến từng cán bộ, chiến sĩ và liên hệ Phòng CSGT Huế, Đà Nẵng và phường Liên Chiểu, phường Thanh Khê thuộc TP Đà Nẵng là những nơi thường bị ngập úng để chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cụ thể, Thủy đội 3 phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, liên hệ, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn, hướng dẫn sắp xếp phương tiện hợp lý, giảm thiểu rủi ro do bão đổ bộ (hướng dẫn cho 23 tàu du lịch trên sông Hàn di chuyển, neo đậu tránh trú bão trên sông Cổ Cò).

Đồng thời, tổ chức kiểm tra các phương tiện tàu, thuyền neo đậu tại khu vực Thọ Quang (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), dọc tuyến sông Cổ Cò (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) phòng chống trước, trong và sau bão số 10.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tổ chức neo đậu, chằng chống, gia cố các phương tiện, trang thiết bị, trụ sở của đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn.

bao-1-9443.jpg
Các đơn vị phối hợp chủ động ứng phó với mưa bão.

Theo đại diện Thuỷ đoàn I, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị ứng trực 100% quân số sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Chủ động liên hệ với các địa phương, khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng để có cơ sở triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra.

"Đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ nắm tình hình thời tiết, sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chuẩn bị nhu yếu phẩm và phối hợp với các lực lượng chức năng tại TP. Đà Nẵng để hỗ trợ người dân vùng mưa lụt" - đại diện Thuỷ đoàn I cho biết.

bao-2.jpg
Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Còn tại Huế, Thuỷ đoàn I phối hợp Đội Cảnh sát đường thuỷ, Phòng CSGT Huế tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho hơn 40 chủ phương tiện, 50 thuyền viên, Ban quản lý bến thuyền du lịch Toà Khâm, 1 nhà hàng nổi và 5 hộ dân nuôi thuỷ sản lồng bè thực hiện đảm bảo biện pháp phòng, chống lũ lụt và mưa bão.

Trong đó, lực lượng chức năng chú trọng việc neo buộc phương tiện, trông coi, bảo quản phương tiện, tuyệt đối không cho người ở trên phương tiện (đưa hết người, tài sản có giá trị khỏi phương tiện), không kinh doanh vận tải hành khách trong thời gian mưa lũ...

Chủ động bảo quản tài sản và phòng chống tội phạm lợi dụng bão lũ để trộm cắp tài sản và vi phạm pháp luật. Triển khai trực đảm bảo quân số, chủ động lực lượng, phương tiện và vật tư ứng phó với cơn bão số 10.

Thanh Hà
