Hà Nội: Cây xà cừ cổ thụ đổ đè bẹp 2 ô tô trên phố Trung Kính

TPO - Sáng 27/8, một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc, đổ đè trúng 2 ô tô trên phố Trung Kính (Hà Nội). May mắn, vụ việc không có thương vong về người.

Cành cây đè trúng ô tô.

Theo thông tin từ người dân, vào khoảng hơn 6h cùng ngày, một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc đổ xuống đường tại ngõ 1 phố Trung Kính (Hà Nội).

Sau khi nghe tiếng động lớn, người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện cây đè vào 2 ô tô đang dừng đỗ.

Phần gốc cây đổ.

May mắn, thời điểm xảy ra sự việc không có ai bị thương. Tại hiện trường, hai ô tô bị cây đè hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực cây xanh đổ.

Hiện các công nhân công ty cây xanh Hà Nội đã có mặt tại hiện trường cắt cành cây gãy đổ di chuyển đi.

Trước đó, trong cơn mưa lớn vào sáng 26/8, một cây xà cừ cổ thụ ở nút giao Trần Phú - Chu Văn An cũng bị bật gốc đè trúng 2 ô tô đang di chuyển trên đường.