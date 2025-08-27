Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Cây xà cừ cổ thụ đổ đè bẹp 2 ô tô trên phố Trung Kính

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 27/8, một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc, đổ đè trúng 2 ô tô trên phố Trung Kính (Hà Nội). May mắn, vụ việc không có thương vong về người.

cay-do-2-9180.jpg
Cành cây đè trúng ô tô.

Theo thông tin từ người dân, vào khoảng hơn 6h cùng ngày, một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc đổ xuống đường tại ngõ 1 phố Trung Kính (Hà Nội).

Sau khi nghe tiếng động lớn, người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện cây đè vào 2 ô tô đang dừng đỗ.

cay-do-1.jpg
Phần gốc cây đổ.

May mắn, thời điểm xảy ra sự việc không có ai bị thương. Tại hiện trường, hai ô tô bị cây đè hư hỏng nặng.

cay-do-3.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực cây xanh đổ.

Hiện các công nhân công ty cây xanh Hà Nội đã có mặt tại hiện trường cắt cành cây gãy đổ di chuyển đi.

Trước đó, trong cơn mưa lớn vào sáng 26/8, một cây xà cừ cổ thụ ở nút giao Trần Phú - Chu Văn An cũng bị bật gốc đè trúng 2 ô tô đang di chuyển trên đường.

Thanh Hà
#cây cổ thụ Hà Nội #đổ cây xà cừ #tai nạn cây đổ phố Trung Kính #cây bật gốc Hà Nội #cây cổ thụ đè ô tô #bảo trì cây xanh Hà Nội #nguy cơ cây đổ #cảnh báo cây cổ thụ nguy hiểm #ứng phó sự cố cây đổ #công ty cây xanh Hà Nội

