Hà Nội ngập úng, người dân bị cắt điện hơn 5 tiếng

TPO - Nhiều khu vực tại Hà Nội mất điện kéo dài do ngập úng khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Ông Đỗ Mạnh Hưng (tổ dân phố số 3, phường Vĩnh Tuy) cho biết, từ 13h chiều nay, toàn bộ khu vực nhà ông bị cắt điện không báo trước. Đến thời điểm 18h30 điện vẫn chưa được cấp lại. "Tôi gọi điện lên tổng đài nhưng chỉ biết vẫn đang khắc phục chứ chưa biết khi nào có điện trở lại. Mưa bão đã vất vả, mất điện sinh hoạt còn vất vả hơn nhiều lần", ông Hưng nói.

Ông Mạnh (người dân tại đê Trần Khát Chân, phường Vĩnh Tuy) cho biết thêm, việc mất điện kéo dài khiến cơm nước không nấu được, các con học online không được. "Rất mong ngành điện sớm khắc phục cấp điện trở lại cho người dân", ông Mạnh chia sẻ.

Ở một số khu vực ngập nước như quận Cầu Giấy, Hoài Đức cũ cũng xảy ra tình trạng mất điện tương tự.

Theo Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), hiện tượng mất điện ở một số khu vực nguyên nhân do các trạm điện bị ảnh hưởng ngập úng, phải cắt điện tạm thời đến khi nước rút để đảm bảo cấp điện an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, EVNHANOI cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/7 tại các điểm xung yếu, tăng cường kiểm tra lưới điện và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý sự cố. Các biện pháp được triển khai đồng bộ nhằm vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, vừa bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tổ dân phố số 3 phường Vĩnh Tuy bị cắt điện hơn 5 tiếng. Ảnh: NVCC

Khuyến cáo phòng tránh rủi ro trong mùa mưa bão, EVNHANOI khuyến nghị người dân ngắt ngay cầu dao, aptomat khi nhà cửa, khu vực sinh sống có nguy cơ ngập nước. Tuyệt đối không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt, đi chân trần hoặc đang ở trên nền nhà ẩm ướt. Không bật/cắm lại thiết bị ngay sau khi có điện; cần kiểm tra kỹ và sử dụng lần lượt từ thiết bị giá trị thấp trước. Không xâm phạm hành lang an toàn lưới điện như trạm điện, đường dây, cáp ngầm để tránh sự cố đáng tiếc...