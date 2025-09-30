Lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, cấp bách đảm bảo an toàn thuỷ điện Thác Bà

TPO - Lúc 1h sáng nay (30/9), lũ trên sông Thao tại trạm Yên Bái đã lên trên mức báo động là 1.68m. Lưu lượng về hồ Thác Bà lúc 22 giờ tối qua lên tới 4.110m3/s. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu triển khai giải pháp cấp bách pháp bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du hồ thủy điện Thác Bà.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, mưa lớn kéo dài từ 28/9 đến nay trên khu vực Lào Cai. Lũ trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên nhanh do mưa lớn kết hợp với vận hành xả của thủy điện Đồng Sung (lưu lượng xả lúc 2h ngày 30/9 là 2613m 3 /s).

Lúc 1 giờ sáng nay (30/9), trên sông Thao tại trạm Yên Bái 33,68m, lũ lên trên báo động (BĐ)3 là 1,68m. Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ sông Thao tiếp tục lên và duy trì ở mức trên báo động 3.

Do ảnh hưởng của bão số 10, trên lưu vực hồ Thác Bà có mưa lớn, lưu lượng về hồ lúc 22h00 ngày 29/9 là 4.110m3/s, mực nước thượng lưu là 57,54m, thấp hơn mực nước dâng bình thường là 0,46m.

Dự báo ngày 30/9, khu vực các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Các khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Hồ Thuỷ điện Thác Bà đang có lưu lượng nước về hồ rất lớn.

Trước tình hình lũ đặc biệt lớn và mưa tiếp diễn, để bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du hồ thủy điện Thác Bà, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với địa phương, hướng dẫn, giám sát Chủ hồ thủy điện Thác Bà trong công tác vận hành bảo đảm tuân thủ quy trình và các quy định liên quan.

Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương phối hợp với Chủ hồ triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành hồ chứa và triển khai phương án bảo đảm an toàn hạ du.

Chủ động thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân vùng hạ du để chủ động ứng phó. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ du hồ.

Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà chịu trách nhiệm vận hành theo quy trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố gây mất an toàn công trình hoặc gây thiệt hại về người, tài sản vùng hạ du.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.

Chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.

Tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.