Xã hội

Google News

Quảng Ninh: Dông lốc khiến 9 người bị thương, hàng chục nhà cửa hư hỏng

Hoàng Dương
TPO - Chiều 29/9, một trận dông lốc kéo dài gần 40 phút đã bất ngờ quét qua xã Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh), khiến 9 người bị thương, làm tốc mái 15 căn nhà và gây hư hại nhiều công trình công cộng.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Hà, trong số 9 người bị thương, 5 người đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã, sức khỏe ổn định và được cho về nhà. Một người khác tiếp tục theo dõi tại địa phương, 3 trường hợp nặng đã chuyển lên tuyến trên điều trị chuyên sâu.

img-9364.jpg
Giông lốc khiến nhiều nhà tốc mái, mái tôn bị hư hỏng hoàn toàn.

Về tài sản, khoảng 15 căn nhà của người dân bị tốc mái. Trường THCS xã Đầm Hà bị hư hỏng nhà xe, một số phòng học, nhà hiệu bộ, cửa kính và tường rào. Tại Trường Mầm non Đầm Hà 2, một dãy lớp học mái vòm nhựa bị tốc mái, hệ thống cửa bị phá hỏng.

Cơn dông cũng làm gãy đổ hàng loạt cây xanh tại các thôn Trại Khe, Trại Giữa, Đầm Buôn, Thái Lập và trên nhiều tuyến phố trung tâm như Bắc Sơn, Trần Phú. Biển quảng cáo, cột điện, công trình phụ của người dân cũng bị hư hại.

img-9366.jpg
Cây cối bị gãy đổ sau cơn giông lốc bất ngờ.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, chằng chống nhà cửa, phối hợp với ngành điện lực khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khu vực bị ảnh hưởng. Công tác thống kê, rà soát thiệt hại đang tiếp tục để có phương án hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai bất ngờ gây ra.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #dông lốc #thiệt hại nhà cửa #bão tố #thảm họa thiên nhiên #đời sống người dân #ứng phó thiên tai

