Hàng không - Du lịch

Google News

Nguy cơ bão Matmo ảnh hưởng trực tiếp nhiều sân bay

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bão Matmo (bão số 11) được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều sân bay trọng điểm, hoạt động bay. Trước tình hình này, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã họp khẩn để triển khai phương án ứng phó.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Trung tâm Khí tượng hàng không, tâm bão Matmo đang ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và có khả năng mạnh thêm. Bão dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Bắc, miền Trung và các phân khu kiểm soát không lưu ACC Hà Nội, ACC TPHCM, tác động đến nhiều cảng hàng không trọng điểm.

Lãnh đạo VATM yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó bão, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm nhân lực, vật tư, trang thiết bị theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

tp-bao-bualoi-bao-so-10-5.jpg
Bão Matmo (bão số 11) được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều sân bay trọng điểm. Ảnh minh họa: CNQ.

"Duy trì công tác theo dõi, dự báo và cung cấp thông tin khí tượng liên tục, chính xác, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ huy, điều hành bay. Các đơn vị kỹ thuật và không lưu tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống thiết bị, trực 24/24h, sẵn sàng xử lý tình huống dừng, tắt hoặc khôi phục hoạt động thiết bị để đảm bảo thông suốt, an toàn bay", lãnh đạo VATM chỉ đạo.

Trung tâm Quản lý luồng không lưu và các công ty quản lý bay khu vực có nhiệm vụ xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, chủ động đổi đường bay, chuyển hướng hạ cánh sang sân bay dự bị, giảm thiểu tối đa ùn tắc và bay chờ.

Ngoài ra, VATM sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan để kịp thời phát hành tin tức hàng không, thông báo phương án ứng phó đến các bên.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn VATM cũng yêu cầu duy trì chế độ báo cáo nhanh định kỳ vào 6h và 15h hằng ngày, đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định đóng cửa 4 sân bay như Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong khung giờ cụ thể ngày 28/9 và 29/9.

Theo thống kê của nhà chức trách hàng không, trong 4 ngày, từ 26-29/9, bão Bualoi (bão số 10) đã khiến hơn 450 chuyến bay tại nhiều sân bay miền Trung và miền Bắc phải chuyển hướng, hủy, hoãn hoặc bay chờ.

Lộc Liên
#Bão Matmo #sân bay Việt Nam #ứng phó thiên tai #hàng không Việt Nam #gián đoạn bay #bão số 11 #quản lý bay

