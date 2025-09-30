Hà Nội: Mưa lớn tại Nội Bài, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) gây mưa lớn kéo dài kèm theo giông lốc và tầm nhìn hạn chế tại khu vực Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Các hãng hàng không trong nước đồng loạt thông báo điều chỉnh lịch trình bay.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines và Pacific Airlines) cho biết, do điều kiện thời tiết bất lợi, một số chuyến bay đến và đi từ Nội Bài buộc phải thay đổi kế hoạch khai thác. Nhiều chuyến bay phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay lân cận như: Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế), Đà Nẵng...

Hãng hàng không khuyến cáo hành khách cần tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của tiếp viên, đặc biệt là việc thắt dây an toàn khi có tín hiệu hoặc theo khuyến cáo trong suốt hành trình.

"Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác từ hành khách trong tình huống bất khả kháng này", đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Nhiều chuyến bay đến/đi Nội Bài phải thay đổi kế hoạch khai thác do mưa lớn. Ảnh: CNQ.

Hãng hàng không Vietjet cũng vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch khai thác do mưa lớn tại sân bay Nội Bài. Hãng lưu ý hành khách kiểm tra lịch bay và điều kiện thời tiết trước khi di chuyển đến sân bay.

Bamboo Airways xác nhận hai chuyến bay QH102 hành trình Đà Nẵng - Hà Nội và QH204 chặng TPHCM - Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng) trong sáng 30/9. Hãng này cảnh báo một số chuyến bay khác có thể tiếp tục bị ảnh hưởng nếu tình hình thời tiết không sớm cải thiện.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, hoàn lưu bão Bualoi ảnh hưởng trực tiếp đến hai vùng thông báo bay FIR Hà Nội và FIR TPHCM từ ngày 26-29/9, gây ra thiệt hại lớn tại nhiều sân bay.

Cụ thể, sân bay Vinh (Nghệ An) ghi nhận mái nhà ga, kho hàng, nhà làm việc bị hư hỏng nặng; cây xanh gãy đổ, hệ thống hàng rào và phương tiện bị ảnh hưởng. Sân bay Đồng Hới và Thọ Xuân bị tốc mái, ngập úng, hệ thống chiếu sáng gặp sự cố, hàng rào tạm bị sập...

Hiện nay, dù đã khôi phục hoạt động, các sân bay như Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân vẫn tiếp tục phải hỗ trợ các chuyến bay chuyển hướng từ Nội Bài. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương kiểm tra, sửa chữa để sớm ổn định khai thác.