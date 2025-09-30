Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Hà Nội:

Mưa lớn tại Nội Bài, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) gây mưa lớn kéo dài kèm theo giông lốc và tầm nhìn hạn chế tại khu vực Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Các hãng hàng không trong nước đồng loạt thông báo điều chỉnh lịch trình bay.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines và Pacific Airlines) cho biết, do điều kiện thời tiết bất lợi, một số chuyến bay đến và đi từ Nội Bài buộc phải thay đổi kế hoạch khai thác. Nhiều chuyến bay phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay lân cận như: Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế), Đà Nẵng...

Hãng hàng không khuyến cáo hành khách cần tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của tiếp viên, đặc biệt là việc thắt dây an toàn khi có tín hiệu hoặc theo khuyến cáo trong suốt hành trình.

"Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác từ hành khách trong tình huống bất khả kháng này", đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

tp-bao-bualoi-bao-so-10-1.jpg
Nhiều chuyến bay đến/đi Nội Bài phải thay đổi kế hoạch khai thác do mưa lớn. Ảnh: CNQ.

Hãng hàng không Vietjet cũng vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch khai thác do mưa lớn tại sân bay Nội Bài. Hãng lưu ý hành khách kiểm tra lịch bay và điều kiện thời tiết trước khi di chuyển đến sân bay.

Bamboo Airways xác nhận hai chuyến bay QH102 hành trình Đà Nẵng - Hà Nội và QH204 chặng TPHCM - Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng) trong sáng 30/9. Hãng này cảnh báo một số chuyến bay khác có thể tiếp tục bị ảnh hưởng nếu tình hình thời tiết không sớm cải thiện.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, hoàn lưu bão Bualoi ảnh hưởng trực tiếp đến hai vùng thông báo bay FIR Hà Nội và FIR TPHCM từ ngày 26-29/9, gây ra thiệt hại lớn tại nhiều sân bay.

Cụ thể, sân bay Vinh (Nghệ An) ghi nhận mái nhà ga, kho hàng, nhà làm việc bị hư hỏng nặng; cây xanh gãy đổ, hệ thống hàng rào và phương tiện bị ảnh hưởng. Sân bay Đồng Hới và Thọ Xuân bị tốc mái, ngập úng, hệ thống chiếu sáng gặp sự cố, hàng rào tạm bị sập...

Hiện nay, dù đã khôi phục hoạt động, các sân bay như Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân vẫn tiếp tục phải hỗ trợ các chuyến bay chuyển hướng từ Nội Bài. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương kiểm tra, sửa chữa để sớm ổn định khai thác.

Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không khuyến cáo, trong bối cảnh thời tiết tiếp tục có diễn biến phức tạp, hành khách nên: Theo dõi sát thông tin từ các hãng hàng không; di chuyển sớm hơn so với giờ khởi hành dự kiến; giữ liên lạc với hãng để được hỗ trợ phương án thay thế khi cần thiết.

Lộc Liên
#Bão Bualoi #bão số 10 #Nội Bài #hãng bay bị kiện #mưa lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục