Cách nào giữ chân khách quốc tế ở lại Hà Nội?

TPO - Hà Nội hướng đến mục tiêu thu hút trên 8,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2026, tăng 10% so với năm 2025.

Ngày 17/12, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Diễn đàn 'Hiện thực hóa giải pháp tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến Thủ đô Hà Nội', hướng đến mục tiêu thu hút trên 8,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2026, tăng 10% so với ước thực hiện năm nay.

Năm nay, ngành du lịch Thủ đô có mức tăng trưởng cao, vượt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Hà Nội ước đón và phục vụ trên 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024, trong đó có trên 7,82 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 22,76% so với năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2024.

Các đại biểu tham luận tại diễn đàn. Ảnh: Hồ Hạ.

Ông Bùi Minh Chiến - đại diện Vietnam Airlines - thẳng thắn chỉ ra một thực tế đáng suy nghĩ, thời gian lưu trú trung bình của khách quốc tế tại Hà Nội mới đạt khoảng 2-3 đêm. “Hà Nội vẫn chủ yếu là điểm đến đầu hoặc cuối hành trình, chưa thực sự trở thành điểm ở lại dài ngày. Điều này cho thấy kết nối hàng không chưa được gắn chặt với sản phẩm du lịch”, ông Chiến nhận định.

Đại diện Vietnam Airlines đề xuất, cần phát triển các gói sản phẩm đồng thương hiệu, kết nối vé máy bay, lưu trú và trải nghiệm Hà Nội; nâng cao trải nghiệm tại sân bay Nội Bài và hệ thống giao thông kết nối; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến quốc tế có trọng tâm, chuyển từ quảng bá chung sang bán các sản phẩm cụ thể, đặc biệt hướng tới phân khúc khách cao cấp, MICE và bleisure (2 dạng du lịch kết hợp công tác, giải trí).

Khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội. Ảnh minh họa.

Theo TS. Vũ Văn Tuyên, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái ven đô và du lịch văn hóa đêm cần được nâng cấp thành các chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh, có câu chuyện, có khả năng cá nhân hóa. Những điểm đến như Bát Tràng, Đường Lâm, Ba Vì hay khu vực hồ Hoàn Kiếm nếu được kết nối bài bản giữa trải nghiệm, dịch vụ và không gian sáng tạo sẽ trở thành “lý do ở lại” của du khách quốc tế.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác thị trường khách quốc tế. Dù lượng khách quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh trong thời gian qua, song thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Nếu Hà Nội không tạo ra được các sản phẩm có chiều sâu, đặc biệt là du lịch đêm, sản phẩm cao cấp và trải nghiệm văn hóa đặc sắc, tăng cường thêm trung tâm mua sắm đạt chuẩn quốc tế, đẩy mạnh liên kết giữa Hà Nội và các địa phương; khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông, môi trường… thì sẽ khó giữ chân và thu hút khách du lịch quốc tế. Đây cũng chính là những vấn đề cốt lõi cần được "mổ xẻ" để tìm ra các giải pháp thực chất, khả thi để hiện thực hóa mục tiêu thu hút khách quốc tế trong giai đoạn tới.

Sở Du lịch Hà Nội xác định, thời gian tới tiếp tục ưu tiên thu hút phân khúc khách quốc tế có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao; đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm quà tặng mang đậm bản sắc địa phương với giá trị kinh tế cao; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; tăng cường liên kết vùng và xúc tiến, thu hút khách quốc tế, đặc biệt trong những mùa thấp điểm.