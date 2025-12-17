Vẻ đẹp mê hoặc ở Khánh Hòa

Sáng 19/12/2025, báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo “Du lịch Khánh Hòa - Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế” tại Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra một diễn đàn trao đổi, kết nối và hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan nhằm định hướng phát triển du lịch Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

Hội thảo cũng thu hút các chuyên gia đến từ các trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước tham dự. Đặc biệt, hội thảo còn chào đón sự tham của một chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực ESG và phát triển bền vững - Tiến sĩ Alexander H. Kaufman, Cố vấn cấp cao của Global Standards (Asia), đồng thời là chuyên gia của UNDP, ILO và nhiều tổ chức quốc tế tại Thái Lan, Việt Nam, Maldives, Ethiopia, Philippines…

Thông qua hội thảo, ban tổ chức mong muốn đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch Khánh Hòa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các trụ cột kinh tế khác cùng phát triển. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế; đồng thời thu hút sự tham gia của các bên liên quan, nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững; góp phần xây dựng và định vị Khánh Hòa là điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Á.