Vẻ đẹp mê hoặc ở Khánh Hòa

Thanh Thanh

TPO - Khánh Hòa hiện lên với biển xanh trong vắt, làng cổ bình yên và cảnh sắc thiên nhiên đa sắc đầy cuốn hút. Vùng đất này khiến bất kỳ ai cũng muốn một lần đặt chân tới để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hoặc ấy.

Khánh Hòa - Điểm đến lý tưởng của du khách.
baibiennhatrang.jpg
Sở hữu đường bờ biển dài cùng địa hình phong phú hiếm nơi nào sánh được, Khánh Hòa﻿ được xem là một trong những vùng đất có cảnh quan quyến rũ bậc nhất Việt Nam.
kh-3.jpg
Trong buổi sớm mai, làn sương mỏng giăng mờ trên đỉnh núi, ôm trọn lấy Nha Trang và bãi biển xanh, tạo nên khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai. Ảnh: Duy Phạm
﻿thapba.jpg
kh-1.jpg﻿
Tựa mình trên ngọn đồi nhỏ bên cửa sông Cái, Tháp Bà Ponagar sừng sững, uy nghi, là một trong những khu đền tháp Chăm lớn và đẹp nhất còn được bảo tồn ở Việt Nam.
kh-13.jpg
Làng Hà Liên﻿ (phường Hòa Thắng) là một ngôi làng cổ kính với hơn 370 năm tuổi, nằm giữa đầm Nha Phu, xung quanh được bao bọc bởi những hồ nuôi thủy sản của người dân địa phương.
kh-14.jpg
Làng Hà Liên được ví như một ốc đảo bình yên giữa biển nước mênh mông. Với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình và những giá trị văn hóa độc đáo, nơi đây có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và cộng đồng.
kh-6.jpg
Giữa vịnh Vân Phong, đảo Điệp Sơn gây sốt với con đường cát trắng gần 1km chỉ xuất hiện khi thủy triều rút, mở ra trải nghiệm đi bộ giữa biển độc đáo. Ảnh: Duy Phạm
diepson.jpg
Từ tháng 12 đến tháng 6, khi trời trong, biển lặng và con đường hiện lên đẹp mê hoặc là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá nơi này. Ảnh: Duy Phạm.
tiemnang-7.jpg
Vịnh Vĩnh Hy﻿ được mệnh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, nơi giữ trọn vẻ hoang sơ và trong xanh hiếm có. Đến đây, du khách có thể lặn ngắm những rạn san hô rực rỡ, dạo bước trên bãi cát trắng mịn hay thưởng thức hải sản tươi rói vừa được đánh bắt từ biển.
kh-11.jpg
Đi về phía Nam Khánh Hòa, du khách không thể bỏ qua những cánh đồng muối mênh mông, lấp lánh ánh nắng.
kh-10.jpg
Hình ảnh những diêm dân cần mẫn lao động tạo nên một nét đẹp mộc mạc mà cuốn hút lạ thường. Đây còn là điểm check-in tuyệt đẹp vào lúc bình minh và hoàng hôn.
dien-gio.jpg
Những tua-bin gió hiện đại vươn cao giữa thảm lúa xanh mướt, tạo nên bức tranh vừa nên thơ vừa yên bình, trở thành điểm nhấn thu hút du khách khi ghé thăm Khánh Hòa. Ảnh: Duy Phạm

Sáng 19/12/2025, báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo “Du lịch Khánh Hòa - Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế” tại Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra một diễn đàn trao đổi, kết nối và hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan nhằm định hướng phát triển du lịch Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

Hội thảo cũng thu hút các chuyên gia đến từ các trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước tham dự. Đặc biệt, hội thảo còn chào đón sự tham của một chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực ESG và phát triển bền vững - Tiến sĩ Alexander H. Kaufman, Cố vấn cấp cao của Global Standards (Asia), đồng thời là chuyên gia của UNDP, ILO và nhiều tổ chức quốc tế tại Thái Lan, Việt Nam, Maldives, Ethiopia, Philippines…

Thông qua hội thảo, ban tổ chức mong muốn đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch Khánh Hòa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các trụ cột kinh tế khác cùng phát triển. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế; đồng thời thu hút sự tham gia của các bên liên quan, nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững; góp phần xây dựng và định vị Khánh Hòa là điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Á.

