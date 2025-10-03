Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo trường học linh hoạt ứng phó với bão số 11

TPO - Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn đề nghị các cơ sở giáo dục theo dõi sát dự báo thời tiết để điều chỉnh kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc theo dõi diễn biến của bão số 11, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, Thành phố và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

“Trước các diễn biến của thiên tai, bão lũ, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp”, Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường.

Trường học ở Hà Nội bị ngập nước do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Sở cũng yêu cầu các nhà trường căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai chủ động rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện thực tế.

Rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gẫy, đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời, trường hợp chưa thực hiện ngay được thì có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lí trong thời gian sớm nhất.

Có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng đã có công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Huế trở ra về việc khắc phục hậu quả Bão số 10 và chủ động ứng phó Bão số 11.

Công điện nêu rõ: Bão và hoàn lưu Bão số 10 đã gây mưa lớn, ngập úng, lũ quét tại nhiều tỉnh từ Huế trở ra, gây thiệt hại lớn cơ sở trường học, đặc biệt tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Công điện dẫn thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bão số 11 đi vào Biển Đông trong đêm 3/10. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam trong những ngày tới.

Do đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường có phương án ứng phó với mưa bão, đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.