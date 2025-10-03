5 ngày sau bão số 10, nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội vẫn chìm trong biển nước

TPO - Nước lũ trên sông Bùi xuống chậm, khiến một số khu dân cư thuộc các xã Trần Phú, Quảng Bị, Xuân Mai đến thời điểm này vẫn bị ngập sâu.
Sở NN&MT Hà Nội cho biết, mưa lớn những ngày qua đã làm 70 hộ với 278 nhân khẩu phải sơ tán. Trong đó, xã Quảng Bị (200 người), Suối Hai (52 người), Ô Diên (26 người). Bên cạnh đó, mưa lớn đã làm 4.906 ha lúa, rau màu, cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó hơn 2.915 ha lúa bị ngập úng.
Tuyến đê Hữu Bùi 2 đã được gia cố, nhưng tại nhiều khu vực nước vẫn tràn qua đê
Nhiều khu vực dân cư vẫn đang còn ngập nước.
Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội cho biết, để tiếp tục chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm khác có thể xảy ra trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai, sự cố đến người dân; sẵn sàng, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân.