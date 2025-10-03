5 ngày sau bão số 10, nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội vẫn chìm trong biển nước

TPO - Nước lũ trên sông Bùi xuống chậm, khiến một số khu dân cư thuộc các xã Trần Phú, Quảng Bị, Xuân Mai đến thời điểm này vẫn bị ngập sâu.