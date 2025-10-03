Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

5 ngày sau bão số 10, nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội vẫn chìm trong biển nước

Thanh Hiếu

TPO - Nước lũ trên sông Bùi xuống chậm, khiến một số khu dân cư thuộc các xã Trần Phú, Quảng Bị, Xuân Mai đến thời điểm này vẫn bị ngập sâu.

12.jpg
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ﻿ cho biết, ngày 3/10, lũ trên các sông Tích, Bùi, Cà Lồ... tiếp tục xuống nhưng tốc độ chậm. Lũ ở mức cao gây ngập vùng trũng﻿ thấp, bãi nổi, ven sông với độ sâu 0,2-0,5m, có nơi sâu hơn, thời gian ngập kéo dài 1-3 ngày.
tp-16.jpg
Đê hữu Bùi 2 thuộc các xã Xuân Mai, Trần Phú... những ngày qua luôn là "điểm nóng" khi nước sông vượt báo động 3﻿ tràn vào khu dân cư. Chính quyền địa phương huy động nhân lực, vật lực khắc phục sự sự cố tràn đê.
f467e21d-1e4c-4ea6-9cb6-98cee7970512-1.jpg
Đến sáng 3/10, nước vẫn còn ngập nhiều khu vực dân cư.
tp-13.jpg
Ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Nhân Lý (xã Xuân Mai) cho biết, Nhân Lý là "rốn lũ" của Hà Nội. Đây là lần thứ 2 trong năm nay khu vực thôn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. "Chúng tôi mong muốn thành phố sớm đầu tư tuyến đê hữu Bùi 2 để đảm bảo an toàn cho nhân dân", ông Tiến chia sẻ.
1000028354.jpg﻿
﻿1000028362.jpg﻿
1000028343.jpg
Sở NN&MT Hà Nội cho biết, mưa lớn những ngày qua đã làm 70 hộ với 278 nhân khẩu phải sơ tán. Trong đó, xã Quảng Bị (200 người), Suối Hai (52 người), Ô Diên (26 người). Bên cạnh đó, mưa lớn đã làm 4.906 ha lúa, rau màu, cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó hơn 2.915 ha lúa bị ngập úng.
1000028349.jpg
1000028343.jpg
tp-5.jpg
Tuyến đê Hữu Bùi 2 đã được gia cố, nhưng tại nhiều khu vực nước vẫn tràn qua đê
tp-10.jpg
tp-9.jpg
tp-12.jpg
Nhiều khu vực dân cư vẫn đang còn ngập nước.
tp-8.jpg
tp-2.jpg
tp-11.jpg
Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội cho biết, để tiếp tục chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm khác có thể xảy ra trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai, sự cố đến người dân; sẵn sàng, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân.
Thanh Hiếu
#Xã Xuân Mai #Xã Trần Phú #Mưa bão #Ngập sâu #Hà Nội

