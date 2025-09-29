Hà Nội: Bão số 10 gây mưa lớn, rà soát các tuyến đê trọng điểm xung yếu

TPO - Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát các tuyến đê trọng điểm xung yếu, khu vực đồi núi, ven sông có nguy cơ mất an toàn để có phương án ứng phó, đảm bảo an toàn trước mưa bão

Liên quan đến bão số 10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ sáng 29 đến trưa 30/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to đến rất to và dông; lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi cao hơn 200mm.

Từ chiều 30/9, Hà Nội mưa rào và dông nhưng giảm về cường độ. Từ trưa 1/10, trên địa bàn Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng, giao thông...

Công nhân xí nghiệp thoát nước số 2 ứng trực trên đường Võ Chí Công

Theo dự báo, mưa vừa, mưa to đến rất to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp. Bên cạnh đó, mưa to gây ngập úng đường sẽ gây ách tắc giao thông và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây trơn trượt và nguy cơ tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, rà soát các tuyến đê trọng điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn; khu vực thấp trũng, vùng núi, nơi có địa hình dốc để có phương án ứng phó, bảo vệ an toàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố, thiệt hại và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quy định.