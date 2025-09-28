Mưa lớn do bão có thể gây ngập úng trong phố, Hà Nội yêu cầu chuẩn bị ứng phó

TPO - Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng tập trung ứng phó với bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét... Đặc biệt khi khu vực phía Tây, phía Nam thành phố mưa lớn, có điểm dự báo vượt 350mm.

Chiều 28/9, UBND TP Hà Nội ban hành công văn về tập trung ứng phó với bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

Theo đó, Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, bão số 10 đang tiến nhanh với cường độ mạnh, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh miền Trung và gây mưa lớn diện rộng tại Hà Nội từ tối 28/9 đến hết ngày 30/9. Lượng mưa ở khu vực phía Bắc thành phố có thể đạt 100-200mm, có nơi trên 300mm; khu vực trung tâm, phía Tây và phía Nam từ 150-250mm, có điểm vượt 350mm. Mưa lớn kèm gió giật, lốc, sét tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng, sạt lở đất ở vùng núi và ảnh hưởng nặng đến hạ tầng giao thông, sản xuất, đời sống người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, phường, xã khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Dự báo mưa lớn gây ngập úng tại một số điểm trên địa bàn trung tâm thành phố Hà Nội

Cùng với đó, 126 phường, xã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các trọng điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở để chủ động phương án ứng phó, bảo vệ. Rà soát đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; chủ động phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Đặc biệt lưu ý các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt, các khu vực đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do sự cố sạt lở đất, đá trong thời gian vừa qua trên địa bàn các xã như: Trần Phú, Xuân Mai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân, Quốc Oai,…

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các công ty liên quan sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn, ứng phó với mưa, bão và các loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra; rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, công trình xây dựng; chủ động kịp thời triển khai phương án khắc phục, bảo đảm giao thông thông suốt trên địa bàn thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các công ty thủy lợi đảm bảo vận hành hệ thống tiêu úng, kiểm tra các hồ đập, công trình thủy lợi; Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an Thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, toàn bộ hệ thống chính quyền phải vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ để giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước diễn biến phức tạp của bão số 10.