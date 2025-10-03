Nhiều điểm du lịch Lào Cai ảnh hưởng nặng nề do sạt lở

TPO - Nhiều điểm du lịch tại Lào Cai đang bị chia cắt, khó di chuyển vì sạt lở. Nhiều chương trình xúc tiến du lịch, giải chạy phải huỷ, hoàn tiền cho du khách. Sở Văn hoá Thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai cũng ra văn bản khuyến cáo giảm giá dịch vụ cho khách du lịch bị mắc kẹt.

Đèo Khau Phạ, đường dẫn lên Mù Cang Chải trên quốc lộ 32 bị sạt lở, chưa thể khắc phục. Ảnh: NDCC.

Theo Sở Văn hoá Thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai(VH-TT&DL), hoàn lưu sau bão còn gây mưa lớn, ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, suối, xuất hiện lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tuyến giao thông đến các trọng điểm du lịch như Sa Pa, Y Tý, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ...

Cơ quan này đề nghị UBND các xã, phường thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, báo cáo kịp thời sự cố phát sinh liên quan đến hoạt động du lịch. Hiệp hội Du lịch tỉnh cần chủ động hỗ trợ, cung cấp thông tin cho khách, tạm dừng hoặc điều chỉnh các chương trình tham quan tại khu vực nguy hiểm, đồng thời khuyến khích các cơ sở lưu trú, dịch vụ có hình thức hỗ trợ du khách sau bão (giảm giá phòng, vé xe, suất ăn…).

Đối với các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ số lượng khách, hướng dẫn viên đang có mặt tại những khu vực nguy cơ cao; tạm ngừng tổ chức tour tuyến đến vùng bị ảnh hưởng cho đến khi có thông báo an toàn; triển khai các biện pháp bảo vệ công trình, cơ sở vật chất, chuẩn bị máy phát điện, nước sạch, lương thực để chủ động trong mọi tình huống.

Ban đầu, một số vận động viên đề xuất lùi giải chạy khoảng 1-2 tuần, nhưng do thời điểm đó mùa lúa đã qua, cung đường chạy phải khắc phục, giao thông vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, trong khi địa phương lại chuẩn bị ứng phó bão số 11. Vì vậy, ban tổ chức và UBND xã Mù Cang Chải thống nhất hoãn giải sang năm 2026 để đảm bảo an toàn cho du khách và vận động viên.

Trước đó, Sở VH-TT&DL tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi Hiệp hội Du lịch tỉnh, UBND các xã phường, các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú… đề nghị tiếp tục tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ sau bão trong lĩnh vực du lịch.

Điểm du lịch bị chia cắt gần như hoàn toàn, ảnh hưởng nặng nề nhất tại Lào Cai những ngày qua là Mù Cang Chải. Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) quốc lộ 32 (qua đèo Khau Phạ) dẫn lên Mù Cang Chải (Lào Cai) xuất hiện khoảng 40 điểm sạt lở lớn nhỏ. Nghiêm trọng nhất là tại km 269, khoảng 30 m mặt đường bị cuốn trôi, chia cắt giao thông trên Quốc lộ 32 từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu).

Trước tình hình này, UBND xã Mù Cang Chải đã quyết định hoãn giải chạy MUCANGCHAI ULTRA TRAIL dự kiến diễn ra ngày 3 - 5/10, với gần 2.500 vận động viên đăng ký.

Ông Trần Ngọc Hiệp- Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải - cho biết: “Chúng tôi đã có văn bản thông báo hoãn, đồng thời vận động các nhà hàng, cơ sở lưu trú hoàn tiền đặt cọc cho du khách và vận động viên. Đến nay, cơ bản các cơ sở đã hoàn trả xong”.

Theo ông Hiệp, việc hoàn tiền là giao dịch dân sự giữa khách và cơ sở lưu trú, chính quyền chỉ tuyên truyền, vận động, song đa số các nhà nghỉ, khách sạn đều chủ động hỗ trợ. Hiện không còn du khách nào bị kẹt lại trên địa bàn.

Ông Hữu Trung Thành - chủ một cơ sở nhà hàng, lưu trú tại Mù Cang Chải - cho biết đã chủ động gọi điện cho từng khách để thông báo tình hình mưa lũ và hoàn trả tiền đặt trước. “Nhiều khách quen rất tiếc nuối, có người bay từ miền Nam ra nhưng không lấy lại tiền vì hứa sẽ quay lại đợt sau. Chúng tôi đã nhập sẵn nhiều thực phẩm để chuẩn bị phục vụ, song thiên tai khó lường, nên sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ khách. Năm ngoái, khi bão số 3 đổ về, tôi cũng từng phải chịu lỗ với lượng thực phẩm lớn chưa kịp sử dụng”, anh Thành nói.