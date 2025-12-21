Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe máy 'kẹp ba' tông ô tô tải, một người tử vong

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đêm, ba thiếu niên chở nhau trên xe máy chạy tốc độ cao, tông vào ôtô tải khiến một em tử vong, hai em bị thương nặng.

Ngày 2/12, Công an xã An Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương vong.

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/12, ba thiếu niên (từ 13 - 15 tuổi, trú xã An Châu) chở nhau trên một xe máy, đi từ khu vực giáo xứ Hậu Hòa về địa bàn xã An Châu.

Khi đến đoạn đường liên xã giáp ranh khu vực Diễn Lộc và Diễn Tân trước đây, xe máy bất ngờ tông thẳng vào ô tô tải cỡ nhỏ chạy ngược chiều, đang rẽ trái vào nhà dân.

Clip ghi lại sự việc.

Cú va chạm mạnh khiến một thiếu niên văng ra giữa đường, hai em còn lại bị hất lên hàng rào ven đường. Hậu quả, một em tử vong tại chỗ. Hai thiếu niên 13 tuổi bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Tài xế ô tô tải không bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường, ô tô tải hư hỏng phần đầu.

1-2241.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Thu Hiền
#giao thông #Nghệ An #tử vong #xe máy #ô tô tải #tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục