Xe máy 'kẹp ba' tông ô tô tải, một người tử vong

TPO - Trong đêm, ba thiếu niên chở nhau trên xe máy chạy tốc độ cao, tông vào ôtô tải khiến một em tử vong, hai em bị thương nặng.

Ngày 2/12, Công an xã An Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương vong.

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/12, ba thiếu niên (từ 13 - 15 tuổi, trú xã An Châu) chở nhau trên một xe máy, đi từ khu vực giáo xứ Hậu Hòa về địa bàn xã An Châu.

Khi đến đoạn đường liên xã giáp ranh khu vực Diễn Lộc và Diễn Tân trước đây, xe máy bất ngờ tông thẳng vào ô tô tải cỡ nhỏ chạy ngược chiều, đang rẽ trái vào nhà dân.

Clip ghi lại sự việc.

Cú va chạm mạnh khiến một thiếu niên văng ra giữa đường, hai em còn lại bị hất lên hàng rào ven đường. Hậu quả, một em tử vong tại chỗ. Hai thiếu niên 13 tuổi bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Tài xế ô tô tải không bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường, ô tô tải hư hỏng phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.