Cháy nhà trong đêm, hàng xóm phá cửa cứu hai mẹ con

TPO - Trong lúc nguy cấp, hai người mở cửa ở lầu 1, chạy ra ban công để tránh ngạt khói, chờ được cứu. Ở bên ngoài, người dân dùng dụng cụ phá cửa tầng trệt, xông vào dập lửa bằng bình chữa cháy mini. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, ngăn không lan rộng.

Ngày 7/10, Công an phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ, TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên đường Dương Thiệu Tước.

z7090036567839-946986f2b745ba67006d2c9f4ec2598b.jpg
Nơi xảy ra vụ cháy tối 7/10 (ảnh: H.C)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ căn nhà 1 trệt, 2 lầu trên đường Dương Thiệu Tước nên hô hoán, đập cửa báo cho người bên trong.

Thời điểm đó, hai mẹ con – gồm một phụ nữ lớn tuổi và con trai đang ngủ bên trong. Khi nghe tiếng hô hoán, cả hai tìm cách thoát ra ngoài nhưng không được, do lửa bốc mạnh ở tầng trệt, chắn ngay lối cửa ra vào.

Trong lúc nguy cấp, hai mẹ con mở cửa ở lầu 1, chạy ra ban công để tránh ngạt khói, chờ được cứu. Bên ngoài, người dân dùng dụng cụ phá cửa tầng trệt, xông vào dập lửa bằng bình chữa cháy mini. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, ngăn không cho lan rộng.

z7090036567840-78fc69ea98594ad012f62dc644c188a4.jpg
Đồ dùng hư hỏng sau vụ cháy. May mắn đám cháy được dập sớm nên không có nhiều thiệt hại. (Ảnh H.C)

Hai mẹ con được đưa ra ngoài an toàn trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp đến hiện trường tiếp tục xử lý.

Theo người dân, căn nhà trên được hai mẹ con thuê để ở. Bước đầu, vị trí phát cháy được xác định ở khu vực chân cầu thang, gần cửa ra vào, nơi đặt máy bơm nước. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do chập điện.

Công an phường Tân Sơn Nhì cùng các đơn vị chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguyễn Dũng
