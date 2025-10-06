Hà Nội: Cầu Vĩnh Tuy phải sửa chữa lớn sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu

TPO - Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND thành phố chấp thuận tổ chức khảo sát, lập thành dự án sửa chữa tổng thể những hư hỏng tại dầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy tại nhánh Ramp CV1C (hướng xuống đê Nguyễn Khoái).

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, căn cứ kết quả kiểm định nhánh Ramp CV1C cầu Vĩnh Tuy và đề xuất của đơn vị tư vấn, Sở báo cáo, kiến nghị UBND thành phố cho phép triển khai phương án sửa chữa dầm cầu Vĩnh Tuy. Việc này là nhằm đảm bảo an toàn và khai thác lâu dài đối với các nhịp N1, N2 và trụ T2, T3 của nhánh Ramp – khu vực xảy ra vụ cháy.

Khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy bị cháy ngày 30/8 vừa qua.

Về các bước thực hiện, Sở Xây dựng cho biết, các đơn vị tư vấn, thực hiện việc sửa chữa sẽ tổ chức khảo sát, lập dự án sửa chữa tổng thể những hư hỏng bị ảnh hưởng sau vụ cháy, qua đó đảm bảo an toàn khai thác trong dài hạn.

Khi thực hiện sửa chữa, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với công an thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức điều tiết giao thông, hạn chế xe tải lưu thông qua nhánh Ramp CV1C (hướng đê Nguyễn Khoái) vào giờ cao điểm nhằm tránh ùn tắc.

Sở Xây dựng cũng tiếp tục thực hiện quan trắc chuyển vị thẳng đứng tại nhịp N1 và N2 với tần suất tối thiểu 2 lần/ngày. Nếu phát hiện chuyển vị thẳng đứng có tải trọng vượt quá 37,5mm hoặc gia tăng bất thường giữa các lần quan trắc, cần ngừng tuyệt đối phương tiện lưu thông qua cầu.

Bố trí hệ khung tại mặt cắt giữa nhịp N1 (M1-T2) và bổ sung khung tại phạm vi 1/4 nhịp N1 từ vị trí trụ T2, phục vụ việc theo dõi chuyển vị thẳng đứng trong quá trình khai thác, đồng thời làm hệ chống đỡ dự phòng khi có dấu hiệu bất thường. Đỉnh hệ khung sẽ được đặt sát nhưng không tiếp xúc trực tiếp với đáy dầm.

Cuối tháng 8 vừa qua, tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đã xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi hàng trăm phương tiện. Ngoài ra vụ hỏa hoạn cũng ảnh hưởng đến lớp bê tông bảo vệ dầm cầu từ trụ T1 đến T3 bị lửa nung nóng và bong tróc, lộ bản giằng thép.