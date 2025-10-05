Hình ảnh thiết kế nút giao 3 tầng Cổ Linh

Với tổng mức đầu tư 747,5 tỷ đồng (tiền ngân sách), sáng 3/10 UBND thành phố Hà Nội đã khởi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh. Công trình có chiều dài khoảng 600m (trong đó chiều dài hầm kín 100m); mặt cắt ngang hầm rộng 27,1m, bố trí 6 làn xe, trong đó mỗi bên 03 làn xe; đồng thời, mở rộng tối đa mặt đường hai bên phải và trái, các đường xung quanh nút giao (thu hẹp bớt hè, giải phân cách giữa); xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đèn tín hiệu, sơn kẻ và tổ chức giao thông tổng thể nút giao, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

Công trình có thời gian thi công từ năm 2025-2027 với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối giao thông liên vùng giữa Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông và phía đông bắc Thủ đô