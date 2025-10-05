Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hình ảnh thiết kế nút giao 3 tầng Cổ Linh

Trọng Đảng

TPO - Thành phố Hà Nội vừa tổ chức khởi công hầm chui với kinh phí 747 tỷ đồng tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên). Cùng với cầu vượt, đường giao nhau ở mặt bằng, sau khi hoàn thành thêm hầm chui, nút giao sẽ có 3 tầng đường, trở thành một nút giao hiện đại ở Thủ đô.

tp-1.jpg
Hình ảnh nút giao Cổ Linh với 3 tầng đường sau khi hoàn thành, gồm hầm vượt (tầng 1), đường đi bằng ở nút giao (tầng 2), cầu vượt (tầng 3).
tp-2.jpg
Hầm qua nút giao vừa khởi công được xây theo hướng cầu Vĩnh Tuy - đi Quốc lộ 5.
tp-3.jpg
Hầm có chiều dài khoảng 600 m (trong đó chiều dài hầm kín 100 m), mặt cắt ngang hầm rộng 27,1 m, tương đương 6 làn xe, trong đó mỗi bên 3 làn xe
tp-4.jpg
Phía bên trên (đỉnh hầm) được thiết kế trồng các ô cỏ và nan nối ngang giữa hai bên tường chắn hầm để tạo cảnh quan, sự ấn tượng cho hầm chui.
tp-5.jpg
Hầm chui với góc thiết kế nhìn từ hướng cầu Vĩnh Tuy.
tp-6.jpg
Toàn cảnh nút giao Cổ Linh và hầm chui sau khi đã xây dựng xong vào năm 2027.
tp-7.jpg
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện hướng đường cầu Vĩnh Tuy đi Quốc lộ 5 có lưu lượng xe đông nhất và thường ùn tắc vào giờ cao điểm.
tp-8.jpg
Sau khi có hầm chui, toàn bộ xe từ cầu Vĩnh Tuy qua đi qua nút giao Cổ Linh sẽ đi xuống hầm, giảm xung đột, ùn tắc giao thông tại nút giao.

Với tổng mức đầu tư 747,5 tỷ đồng (tiền ngân sách), sáng 3/10 UBND thành phố Hà Nội đã khởi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh. Công trình có chiều dài khoảng 600m (trong đó chiều dài hầm kín 100m); mặt cắt ngang hầm rộng 27,1m, bố trí 6 làn xe, trong đó mỗi bên 03 làn xe; đồng thời, mở rộng tối đa mặt đường hai bên phải và trái, các đường xung quanh nút giao (thu hẹp bớt hè, giải phân cách giữa); xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đèn tín hiệu, sơn kẻ và tổ chức giao thông tổng thể nút giao, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

Công trình có thời gian thi công từ năm 2025-2027 với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối giao thông liên vùng giữa Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông và phía đông bắc Thủ đô

Trọng Đảng
#hầm chui cổ linh #hầm chui #ban giao thông hà nội #khởi công #giảm ùn tắc

