Xã hội

Google News

Hưng Yên ưu tiên làm khu kinh tế tự do với nhiều đặc thù, đột phá

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong nhiệm kỳ 2025- 2030, Hưng Yên sẽ tập trung phát triển hạ tầng và ưu tiên phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ, nhân lực chất lượng cao và các khu kinh tế trọng điểm, trong đó có khu kinh tế tự do với nhiều đặc thù để tạo đột phá.

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc đầu tiên.

Trình bày báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, khoa học và linh hoạt, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, rõ nét trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có những kết quả mang tính đột phá.

ong-nghia.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày báo cáo tại Đại hội.

Tỉnh đã phát triển toàn diện và nhanh, bền vững, đi đôi với đó là bảo đảm xây dựng xã hội ổn định, hài hòa, tiến bộ, công bằng và bảo vệ sức khỏe, an ninh môi trường sinh thái.

“Thế, lực và sức mạnh tổng hợp của kinh tế tỉnh Hưng Yên được nâng lên nhờ tăng trưởng nhanh, liên tục và các giá trị cộng hưởng từ sự hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ; tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa được đẩy nhanh” – ông Nghĩa nói.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội cho biết, giai đoạn vừa qua, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9,17%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân cùng giai đoạn trước; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, ước đạt 328.283 tỷ đồng, gấp 1,73 lần năm 2020. Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên đã vươn lên là tỉnh thứ 4 trong cả nước về thu ngân sách, đứng đầu cả nước về xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI)…

buoi-hop.jpg

Các đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Trong giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu trở thành địa phương phát triển toàn diện, năng động, hiện đại và có nền kinh tế năng tăng trưởng 10 - 11%/năm.

Để hiện thực mục tiêu trên, Hưng Yên sẽ tập trung phát triển hạ tầng và ưu tiên phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ, nhân lực có chất lượng cao và các khu kinh tế trọng điểm trong đó có khu kinh tế tự do, với nhiều đặc thù để tạo đột phá.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức từ ngày 2 đến 3/10/2025 tại Nhà Văn hóa Lao động Thái Bình (thuộc phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên). Tham dự đại hội có 438 đại biểu, đại diện cho trên 182.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

#Khu kinh tế tự do Hưng Yên #Phát triển hạ tầng Hưng Yên 2025-2030 #Kinh tế Hưng Yên đột phá #Ưu tiên lĩnh vực công nghệ Hưng Yên #Năng lực cạnh tranh tỉnh Hưng Yên #Kinh tế trọng điểm Hưng Yên #Phát triển nhân lực chất lượng cao Hưng Yên #Tăng trưởng kinh tế Hưng Yên 2025-2030 #Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hưng Yên #Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 2025-2030

