Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

TPO - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025- 2030.

Tại phiên họp trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên sáng 3/10, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 70 thành viên; Ban Thường vụ gồm 22 thành viên.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được chỉ định làm Bí thư tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4 Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Trần Quốc Toản (Phó Bí thư Thường trực); ông Trần Quốc Văn (Chủ tịch HĐND tỉnh); ông Nguyễn Khắc Thận (Chủ tịch UBND tỉnh); ông Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Hưng Yên là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất cả nước việc tổ chức đại hội cấp cơ sở. Còn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên sáng 3/10.

Về mục tiêu phát triển trong thời gian tới, ông Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, nhất là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Hưng Yên cũng cần phải xác định rõ vai trò là cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Hồng, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh và nông nghiệp sinh thái hiện đại, đi đầu cả nước về chuyển đổi số, phát triển xanh và cải cách hành chính.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hưng Yên - Thái Bình là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nơi hội tụ, kết tinh nhiều giá trị văn hoá, lịch sử đặc sắc của đồng bằng sông Hồng… Vì thế cần phải biến những giá trị văn hoá, lịch sử thành sức mạnh mềm để tỉnh Hưng Yên mới phát triển, có bản sắc riêng.